Бузова родит после любовных утех в Таиланде

Звезда развлеклась с известным актером. Известный специалист по моделированию будущего Катрин Форс раскрыла их секрет.

Фотографии лежащей в Таиланде на руках юмориста Тимура Батрутдинова полуголой Ольги Бузовой взорвали интернет. Поклонники стали обсуждать, что же на самом деле связывает самого завидного жениха страны с разведенной звездой "Дома-2". Их утехи в воде оставили много вопросов. А ответы на них Dni.Ru дала известный специалист по моделированию будущего и нейропрограммированию Катрин Форс.

Проанализировав паттерны и назальные карты знаменитостей, она пришла к выводу, что в этом году им обоим суждено заключить брак. Не исключено, что и Бузова, и Батрутдинов прекрасно это понимают и уже готовятся к свадьбе. К тому же, в судьбе Ольги и Тимура совершенно четко просматривается скорое появление ребенка.

"Звезды показывают, что в 2018 году Тимура ждут новые яркие любовные отношения, которые всколыхнут общественность и возведут его на более высокий социальный статус. Ольга, как никто другой, может в этом помочь. Супруга Батрутдинова обещает стать его деловым партнером, их ожидает успешный совместный бизнес и отличная прибыль, – рассказала Форс. – Как люди с одинаковыми системами ценностей, схожими убеждениями и опытом они будут идеально подходить друг другу. У них будет меньше конфликтов, им не придется подстраиваться друг под друга, что важно после 30 лет, когда личность уже сформировалась и изменить свое поведение сложно".

По ее словам, брак Батрутдинова и Бузовой будет полезен для обоих. "Тимур сможет стать даже более популярным, чем его коллеги Воля и Харламов, которые вовремя обзавелись "правильными" женами, – отметила Катрин. – 11 февраля шоумен отпразднует 40-летие, а это именно тот возраст, когда пора начинать новую жизнь. Тимур чувствует сильную потребность в любви и близком человеке, хочет обрести душевный покой и поддержку. В его судьбе также есть появление ребенка в 2018 году".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 18, 2018 at 1:40 PST

У Ольги практически идентичная жизненная линия: брак и рождение ребенка. Даже если это совпадение, то уже слишком удивительное! Не случайно и то, что они вместе отмечают день рождения Ольги в Таиланде.

"Ольга – девушка умная и хваткая, – подчеркнула Катрин Форс. – Она прекрасно понимает, что этот брак поможет ей утереть нос бывшему супругу Дмитрию Тарасову и перестать быть одинокой страдалицей в глазах поклонников. Назло бывшему она превратит их брак с Тимуром в настоящую романтическую сказку. "Жизнь напоказ", от которой когда-то сбежал Тарасов, затмит все существующие истории любви на российской эстраде. Однако со временем брак-дружба перерастет в нечто большее, между супругами вспыхнут настоящие чувства, которые будут лишь крепнуть с годами. Ольга поможет Тимуру стать увереннее и мужественнее, она будет подталкивать его, помогать ему развиваться и двигаться к успеху".

