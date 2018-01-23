Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова

Дмитрий Маликов дал ценный совет, как соблазнить практически любую девушку. Эти слова не смогли оставить равнодушной супругу популярного артиста Елену.

Дмитрий Маликов продолжает записывать шуточные и просто любопытные видео, которые с завидной регулярностью публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На сей раз популярный исполнитель и музыкант поделился советом, как завоевать девушку.

"Если вам понравилась девушка – все очень просто. Зовете ее в дорогой ресторан, где-нибудь в Монте-Карло. Потом выкупаете там все столики, чтобы вы там были одни, и заказываете все самое дорогое: лобстеры под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, самое дорогое вино... А пока все это готовится, садитесь за белый рояль и начинаете напевать какую-нибудь свою песню. Потом сажаете ее в шикарный кабриолет и едете вдоль серпантина около Средиземного моря... Все очень просто. Метод проверенный. Именно так в далекие годы я и сделал предложение своей жене", – рассказал Маликов в камеру, сидя за инструментом красного цвета, на котором наигрывал мелодию.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 21, 2018 at 6:57 PST

Многочисленные подписчики оценили чувство юмора исполнителя. Фанаты посмеялись и отозвались весьма положительно о способе соблазнения, который предложил Дмитрий. Однако не всем он пришелся по вкусу. К примеру, скандально известная актриса Настасья Самбурская коротко прокомментировала: "Чет дешево..."

Однако самый уничижительный пост оказался у супруги Дмитрия Маликова. Елена дерзко поставила артиста на место. "Димочка, что с памятью? В далеком 92-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке , потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на 3-х часовое съедение акулампоп музыки😫... ,и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта!😄Продолжение все знают😂" – высказалась супруга музыканта. Теперь пользователи Сети теряются в догадках, пошутила ли так Елена или публично пристыдила мужа.