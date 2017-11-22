Маликов сообщил о смерти Хворостовского

Умер Дмитрий Хворостовский. У прославленного оперного исполнителя было много фанатов и друзей по всему миру, которые теперь убиты горем.

На своей официальной страничке в социальной сети Twitter популярный исполнитель Дмитрий Маликов оставил короткое и очень горестное сообщение. "Дмитрий Хворостовский умер", – написал артист.

Вскоре он удалил пост, но некоторые журналисты успели зафиксировать запись. Позднее Mash уточнил, что оперный певец скончался в Лондоне поздно ночью 22 ноября.

Хворостовский страдал от опухоли мозга с 2015 года. Чтобы пройти лечение, он был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015-го артист возобновил концертную деятельность.

Исполнитель прошел несколько курсов химиотерапии, но победить заболевание не удалось. По некоторым данным, в последний раз Хворостовского госпитализировали в декабре 2016 года – тогда он слег с пневмонией.

Дмитрий Хворостовский умер. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 22 ноября 2017 г.

В сентябре 2017 года певец должен был выступить в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. Стоимость билетов на концерт всемирно известного баритона была заоблачной – от шести до 25 тысяч рублей. У перекупщиков цены еще выше. До того Хворостовский должен был выступить в Бухаресте. Концерты так и не состоялись.

Отмена выступлений породила слухи о том, что состояние больного раком артиста ухудшилось. А в начале октября и вовсе появилась информация о смерти Хворостовского. Глубокой ночью о его кончине сообщила "Комсомольская правда".

Вскоре опровержение дала кипевшая от возмущения супруга певца Флоранс. Затем подключились его коллеги Хибла Герзмава и Ильдар Абдразаков, но остановить лавину перепостов сообщения "Комсомолки" оказалось сложно. Когда убитые горем поклонники узнали, что кумир жив, а данные СМИ оказались неправдой, разразился скандал.

Публикация от Florence (@flosha1) Июл 25 2017 в 5:01 PDT

Автору статьи объявили строгий выговор, а позже она оправдалась на своей официальной страничке в соцсети Facebook. Журналистка повинилась перед близкими Хворостовского и его многочисленными поклонниками, признавшись, что ей очень стыдно. К чести семьи артиста, ни Дмитрий, ни его родственники не подали в суд.