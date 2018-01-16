Бессовестный ухажер устроил стриптиз на морозе назло недотроге Бузовой

Сексуальное тело Гриценко завело публику. Некоторые сочли это откровенным во всех смыслах нахальством.

От Романа Гриценко, который приударил за разведенной Ольгой Бузовой, всего можно было ожидать, но тут, кажется, он переборщил. Парень в мороз решил показать всем, от какого соблазнительного тела отказывается ведущая главной телестройки страны. И устроил откровенный стриптиз, поразив публику.

Гриценко пародировал движения Бузовой из клипа на песню Wi-Fi. Как пишет портал dom2life.ru, инициативу Романа поддержали коллеги по телестройке, присоединившись к его жаркому танцу. Однако поклонникам Бузовой показалось, что пародия получилась жалкой и даже обидной. Фолловеры уже назвали танец Гриценко местью за несостоявшийся роман.

"Оля тебя опять не простит", "Он ее позорит. Зачем?", "Слушайте, кто-то реально верит, что Бузовой нужен этот глуповатый пупсик с мозгами синички?", "Рома некрасиво себя ведет. Фу, низкий мальчишка", "Нахальство", – прокомментировали случившееся поклонники реалити-шоу "Дом-2".Бессовестный Роман понимает, что шанса соблазнить недотрогу Оленьку у него нет, поэтому и решил назло ей устроить стриптиз-шоу.

Напомним, что в конце декабря 2016-го Бузова оформила развод, а Новый год встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию звезды "Дома-2", в 2018-й она вошла в аналогичном статусе. "Этот Новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – отметила Ольга.

