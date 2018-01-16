Бессовестный ухажер устроил стриптиз на морозе назло недотроге Бузовой
От Романа Гриценко, который приударил за разведенной Ольгой Бузовой, всего можно было ожидать, но тут, кажется, он переборщил. Парень в мороз решил показать всем, от какого соблазнительного тела отказывается ведущая главной телестройки страны. И устроил откровенный стриптиз, поразив публику.
Гриценко пародировал движения Бузовой из клипа на песню Wi-Fi. Как пишет портал dom2life.ru, инициативу Романа поддержали коллеги по телестройке, присоединившись к его жаркому танцу. Однако поклонникам Бузовой показалось, что пародия получилась жалкой и даже обидной. Фолловеры уже назвали танец Гриценко местью за несостоявшийся роман.
"Оля тебя опять не простит", "Он ее позорит. Зачем?", "Слушайте, кто-то реально верит, что Бузовой нужен этот глуповатый пупсик с мозгами синички?", "Рома некрасиво себя ведет. Фу, низкий мальчишка", "Нахальство", – прокомментировали случившееся поклонники реалити-шоу "Дом-2".Бессовестный Роман понимает, что шанса соблазнить недотрогу Оленьку у него нет, поэтому и решил назло ей устроить стриптиз-шоу.
Напомним, что в конце декабря 2016-го Бузова оформила развод, а Новый год встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию звезды "Дома-2", в 2018-й она вошла в аналогичном статусе. "Этот Новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – отметила Ольга.
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