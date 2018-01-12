Беременная жена Тарасова сменила имя и фамилию

Супругу футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию сняли в элитной клинике, где девушка якобы делала УЗИ. Говорят, из-за беременности жена спортсмена, взявшая его фамилию, предпочла зарегистрироваться в больнице под другим именем.

В Сети появилось видео, сделанное ушлыми папарацци. В ролике супруга Дмитрия Тарасова Анастасия, которая, к слову, взяла фамилию мужа, о чем свидетельствуют ее аккаунты в различных социальных сетях, в спортивном костюме и без грамма косметики на лице вместе со спутницей ждет очереди в кабинет УЗИ.

Как утверждает Super, Анастасию сняли в одной из элитных клиник столицы. Журналисты сделали вывод, что Тарасова тщательно скрывает свое интересное положение. Дошло до того, сообщает издание, что супруга футболиста якобы стоит на учете в больнице под другим именем. Репортеры утверждают, что Анастасия назвалась Ольгой.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.

Публикация от Телеканал Super (@super.ru) Янв 12, 2018 at 3:25 PST

Кстати, футбольный клуб "Локомотив", где играет Дмитрий Тарасов, накануне, 11 января, в шутливой манере поздравил его со свадьбой. "Твое лицо, когда готовишься провести медовый месяц на сборах. Здоровы, полны сил и готовы покорять новые вершины. Дима, со свадьбой, кстати!" – говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге "железнодорожников" в Twitter.