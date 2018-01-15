Тарасов раскошелился на шикарную свадьбу с беременной Костенко

Несмотря на то что Дмитрий Тарасов расписался с Анастасией Костенко в начале января, в конце месяца они намерены закатить роскошное торжество. Журналисты узнали подробности предстоящего праздника.

Анастасия Костенко решила не отступать от традиций, поэтому выбрала для свадьбы классическое белое платье в пол. Праздник состоится в банкетном зале столичного отеля "Ритц Карлтон". Влюбленные пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей. Любой желающий сможет сфотографироваться на фоне баннера с изображением Анастасии и Дмитрия. Развлекать гостей будут артисты российского шоу-бизнеса.

"Хотим, чтобы праздник был похож на зимнюю сказку. Основное помещение, лестницу, ведущую на второй этаж, а также стойки, колонны планируем украсить живыми цветами. Кроме роз используем редкие растения – плюмозу, эвкалипт, генисту", – цитирует друга Дмитрия Тарасова, организатора Дениса Акифьева StarHit.

По самым скромным подсчетам, декор обойдется супругам в четыре миллиона рублей. Впрочем, зубоскалы уже задались вопросом, дескать, как это Костенко удалось заставить скрягу Тарасова раскошелиться на свадьбу. Отметим, что уже давно в футбольных кулуарах стала притчей во языцех жадность спортсмена.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Янв 9, 2018 at 6:01 PST

Не секрет, что после развода с Дмитрием Тарасовым звезда "Дома-2" Ольга Бузова осталась ни с чем. Как выяснилось впоследствии, таким драконовским оказался брачный контракт, который, по всей видимости, не читая, подписала влюбленная девушка.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. В декабре 2017 года футболист увез модель на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные поженились. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.