Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ

Оксана Акиньшина отправилась отдыхать в теплую страну. Оттуда популярная актриса поделилась с фанатами пикантными фотографиями.

Оксана Акиньшина крайне редко выкладывает фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, поэтому каждая новая публикация расценивается поклонниками актрисы на вес золота. А уж новые снимки, сделанные Оксаной в отпуске, и вовсе произвели фурор. Ведь на одном из кадров Акиньшина крупным планом запечатлела свой бюст. "Как хотелось отдыхать , ну почти получилось", – коротко сообщила подписчикам актриса.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от груди Акиньшиной в маленьком красном бюстгальтере. "Вы такая классная!Прям вот по-другому и не скажешь!", "🍑🍑👍 Шикарная 🌹🌹🌹", "Вы великолепны ! ❤️❤️❤️", "Мы влюблены 😍😍😍🤗", "Если бы красота была числом то ты была бы бесконечностью 😍😏💗💘", "Оксана, для матери троих детей вы выглядите невероятно свежо и молодой! счастье буквально лучится из ваших глаз! желаю Вам счастья!!! грудь прекрасна ;)))" – рассыпались в комплиментах фанаты.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Сен 7 2017 в 12:21 PDT

Напомним, в последних числах января Оксана Акиньшина родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.

Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Июн 6 2017 в 8:53 PDT

Отметим, что Оксана не относится к категории тех знаменитостей, кто прячет своих детей от посторонних глаз. Актриса периодически выкладывает в своем аккаунте фотографии наследников, не скрывая их лиц. Но предпочитает акцентировать внимание скорее на своей работе, чем на личной жизни.