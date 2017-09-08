Мать троих детей Оксана Акиньшина выставила грудь напоказ
Оксана Акиньшина крайне редко выкладывает фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, поэтому каждая новая публикация расценивается поклонниками актрисы на вес золота. А уж новые снимки, сделанные Оксаной в отпуске, и вовсе произвели фурор. Ведь на одном из кадров Акиньшина крупным планом запечатлела свой бюст. "Как хотелось отдыхать , ну почти получилось", – коротко сообщила подписчикам актриса.
Поклонники пришли в неописуемый восторг от груди Акиньшиной в маленьком красном бюстгальтере. "Вы такая классная!Прям вот по-другому и не скажешь!", "🍑🍑👍 Шикарная 🌹🌹🌹", "Вы великолепны ! ❤️❤️❤️", "Мы влюблены 😍😍😍🤗", "Если бы красота была числом то ты была бы бесконечностью 😍😏💗💘", "Оксана, для матери троих детей вы выглядите невероятно свежо и молодой! счастье буквально лучится из ваших глаз! желаю Вам счастья!!! грудь прекрасна ;)))" – рассыпались в комплиментах фанаты.
Напомним, в последних числах января Оксана Акиньшина родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.
Отметим, что Оксана не относится к категории тех знаменитостей, кто прячет своих детей от посторонних глаз. Актриса периодически выкладывает в своем аккаунте фотографии наследников, не скрывая их лиц. Но предпочитает акцентировать внимание скорее на своей работе, чем на личной жизни.
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