Акиньшина показала свадебные фото
Оксана Акиньшина открыла свой аккаунт в социальной сети Instagram для широкой общественности, и теперь любой желающий может наслаждаться снимками одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа.
Так, артистка порядком удивила поклонников, выложив снимки, на которых запечатлена в подвенечном наряде. Оксана, облаченная в длинное белое платье по фигуре с открытыми плечами, оказалась чудо как хороша. Завершали образ убранные в гладкую прическу волосы и большой букет из разноцветных роз.
Самое интересное, что женихом Акиньшиной оказался вовсе не ее возлюбленный, отец ее двоих детей продюсер Арчил Геловани, а актер Павел Деревянко. Чтобы внести ясность, Оксана подписала фотографии так, чтобы стало понятно – речь идет о съемках фильма. Акиньшина и Деревянко снимаются в картине "СуперБобровы-2" в Геленджике.
Это стало известно благодаря партнеру Оксаны. "Мы начали! В добрый путь, как говорится. Хороший сценарий, классный режиссер и офигительная команда актеров", – написал в своем аккаунте Деревянко.
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Ради съемок Акиньшина на время отлучилась от детей: двух сыновей и маленькой дочки. Напомним, в последних числах января Оксана родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.
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