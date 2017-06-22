Акиньшина показала свадебные фото

Оксана Акиньшина опубликовала фотографии, на которых запечатлена в свадебном платье. Интересно, что женихом оказался вовсе не отец ее двоих детей Арчил Геловани.

Оксана Акиньшина открыла свой аккаунт в социальной сети Instagram для широкой общественности, и теперь любой желающий может наслаждаться снимками одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа.

Так, артистка порядком удивила поклонников, выложив снимки, на которых запечатлена в подвенечном наряде. Оксана, облаченная в длинное белое платье по фигуре с открытыми плечами, оказалась чудо как хороша. Завершали образ убранные в гладкую прическу волосы и большой букет из разноцветных роз.

Самое интересное, что женихом Акиньшиной оказался вовсе не ее возлюбленный, отец ее двоих детей продюсер Арчил Геловани, а актер Павел Деревянко. Чтобы внести ясность, Оксана подписала фотографии так, чтобы стало понятно – речь идет о съемках фильма. Акиньшина и Деревянко снимаются в картине "СуперБобровы-2" в Геленджике.

Это стало известно благодаря партнеру Оксаны. "Мы начали! В добрый путь, как говорится. Хороший сценарий, классный режиссер и офигительная команда актеров", – написал в своем аккаунте Деревянко.

enter; width:100%;"> Публикация от Akinshinaoksana (@akinshok2013) Июн 22 2017 в 3:53 PDT

Ради съемок Акиньшина на время отлучилась от детей: двух сыновей и маленькой дочки. Напомним, в последних числах января Оксана родила третьего ребенка. Популярная актриса подарила мужу, продюсеру Арчилу Геловани дочь. Малышка появилась на свет в госпитале "Лапино". По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мамам полную конфиденциальность. Там запрещены фото– и видеосъемка посторонними лицами.