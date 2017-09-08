Раздевшаяся Алена Апина сэкономила на дочери

Многие знаменитости не скрывают, что сильно потратились на своих детей для подготовки тех к школе. А вот певица Алена Апина заявила, что на свою дочь практически не потратила ни копейки.

15-летняя дочь Алены Апиной Ксения пошла в десятый класс школы в Одинцово. "Сборы ребенка в школу мне почти ничего не стоили!" – заявила популярная исполнительница. Алена объяснила, что новый рюкзак дочери не покупала – та пошла со старым, потому что он брендовый, дорогой и очень качественный. "Дочь в него влюблена, везде с ним тусуется. Вещей у нее тоже полно: носит то, что я ей раньше брала. Учебники Ксюше выдают в школе", – сообщила Апина.

В итоге, артистка купила только тетради и ручки. "Да и вообще, разве это самое главное? Знания важнее. В школе дочь делает упор на химию с биологией, потому что с детства мечтает стать врачом. Правда, пока не определилась, каким. Я настаиваю, чтобы психотерапевтом, а она грезит о карьере пластического хирурга. В общем, пока думаем…" – рассказала исполнительница.

Алена призналась, что у Ксении пока нет большого желания учиться. "Надеюсь, Ксения быстро вольется в учебный процесс, потому что пока настроения садиться за парту у нее нет: 1 сентября она шла в школу с таким лицом, будто ей там придется пахать, как рабу на галерах", – цитирует Алену Апину Starhit.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Окт 26 2016 в 1:13 PDT

Отметим, что в последнее время певица известна не столько своими песнями, сколько пикантными фотосъемками. 53-летняя артистка с завидной регулярностью начала давить "на секс", публикуя на своей страничке в социальной сети Instagram снимки, один откровеннее другого.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 11:53 PDT

К примеру, на некоторых кадрах, сделанных с бэкстейдж, Алена запечатлена в сапожках, кокетливых коротких шортиках, демонстрирующих длину и стройность ног, и в коротком синем гипюровом корсете. Завершали образ джинсовая курточка светлого оттенка и бокал с напитком желтого цвета. Фанаты неоднозначно отнеслись к откровенным снимкам певицы. Пока одни хвалили артистку за смелость и стройность фигуры, другие раскритиковали ее за "дряблый живот" и пристыдили, что в "таком возрасте" пора подумать о душе.