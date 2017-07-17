Грудь 52-летней Алены Апиной произвела фурор

Алена Апина опубликовала новой снимок своей жаркой фотосессии, которая наделала немало шуму в Сети. на сей раз 52-летняя артистка обнародовала кадр, на котором продемонстрировала грудь в гипюровом белье.

Алена Апина проявляет себя умелым манипулятором. Певица выкладывает фотографии с такой точностью, чтобы шумиха не затихала. Едва общественность немного успокоилась после того, как артистка обнародовала снимки, на которых запечатлена в коротеньких шортах, как Апина решила снова внести смуту в ряды фанатов.

На сей раз Алена опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в сапогах и куртке, надетой прямо на бюстгальтер. исполнительница кокетливо спустила верхнюю одежду с плеча, продемонстрировав нижнее белье. "Лето! Лучше него все равно ничего нету! ( из серии : Я не Лермонтов, не Пушкин, а блатной поэт Кукушкин!)" – подписала кадр самокритичная Апина.

Пользователи немедленно отреагировали на публикацию певицы. Причем фанаты разделились на два лагеря. Одни поддержали Алену, осыпав ее комплиментами за смелость и стройность фигуры, а другие раскритиковали певицу в пух и прах.

"Она классная,но в этом образе...., нет, сам образ ужасен", "Как брошенка на обочине, образ совершенно не по возрасту и статусу, Алена, смените фотографа!", "Просто пошло(((", "Не надо так оголяться. Уже не то. Алена, найдите другого фотографа и другой образ, дискотека 80-х уже не прокатывает в определенном возрасте. Вы красивая женщина, не опошляйте себя такими фото", – попытались образумить артистку фанаты.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 16 2017 в 12:26 PDT

Ранее Апина попала в скандал из-за своих пикантных фото. Дело в том, что с критикой в адрес обнажившейся певицы выступила известный блогер Лена Миро. В своем ЖЖ она указала на проблемные, по ее мнению, части тела артистки, за что немедленно получила гневную отповедь Алены. Более того, певица даже пригрозила Миро судом.

Та иронично отреагировала на слова Апиной. "К сожалению, вместо того, чтобы устыдиться и поменять формат ведения соцсетей, попробовать нести в массы поклонников что-то более нравственное, а не дряблый живот, бывшая певица сильно обиделась и захотела сходить со мной в суд", – сообщила Лена.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 11:53 PDT

Далее Миро пояснила, что ее хотят судить за оскорбления. Хотя, по словам блогера, она Апину не обзывала. "Получается классический случай, когда из благих побуждений ты говоришь человеку, что ему стоило бы заняться спортом ради здоровья, а он в ответ тебе начинает визжать, что ты обзываешь его жирной тварью. Из этого факта сам собой напрашивается и вывод: если ты видишь в тексте то, чего нет, значит твое подсознание выдало тебя с головой. Ты просто озвучиваешь вслух то, что знаешь про себя и сама", – заключила Миро.

Лена заявила, что готова судиться с Аленой. "Я с большим удовольствием пришлю своего адвоката и фотографов в суд, где Алена докажет, что у нее не дряблый живот, а сама она – не женщина в возрасте, а молодая, задорная девка. А заодно, получит и встречный иск с моей стороны – уверена, повеселимся мы все отлично", – заявила блогер.