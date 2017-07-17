Грудь 52-летней Алены Апиной произвела фурор

Эксклюзив Особое мнение Интервью Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным

Выбор читателей

Адвокат рассказал об аресте Дмитрия Шепелева
У жены Аршавина сдали нервы из-за Барановской
Пугачева изменила свой вид за бешеные деньги
Больной раком Хворостовский теряет зрение
Слава разрыдалась после оскорблений Ваенги
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
партнеры
Понедельник 17 июля
Лента новостей
18:52
Названы причины нового падения рубля
18:41
В Сети появился первый секс-гид для мусульманок
18:34
Горняки СУЭК доказали свой высокий профессионализм
18:32
Путину и Трампу вставляют палки в колеса
18:15
На трассе в Москве спасли кота-потеряшку
18:10
Ходатайство об изменении меры пресечения инвалиду Мамаеву поступило в суд
18:01
Евросоюз бросил Украине очередную подачку
17:56
Что ждет российское онлайн-образование
17:38
Фанатов "Аладдина" возмутила "слишком белая" Жасмин
17:24
Лавров обвинил Вашингтон в грабеже
17:19
Скандальные слухи о семье Николая II
17:18
На Москву надвигается новая волна холодов
16:52
Больных раком россиян прогонят из клиник
16:32
ФАС ополчилась на роуминг
16:28
Киев осмеяли за нелепую истерику из-за "Крыма"
16:26
Московского водителя-убийцу на Mercedes поймали в Германии
16:20
Ученые раскрыли тайну поцелуя мужчины и женщины
16:15
Школьница помогла раскрыть убийство в Москве
16:03
Известный актер умер на вокзале
15:59
Актриса Аронова назвала свою госпитализацию издевательством
15:48
Москвичка помогла старушке донести тяжелые сумки и ограбила
15:47
ФСИН попросит суд освободить инвалида-колясочника
15:35
Москвичка накинулась на врачей из-за рождения ребенка с синдромом Дауна
15:06
Европа отвернулась от трупа разлагающейся Украины
14:59
Олимпийский чемпион устроил пьяный дебош в храме
14:58
Володин осудил травлю спикера ПАСЕ из-за его поездки в Сирию
14:56
Ездящая верхом собака покорила Сеть (видео)
14:53
Отвергнутый Европой Порошенко пошел вразнос
14:19
Военные разработали возвращающий зрение микрочип
14:18
Соратник Порошенко напал на школьника за критику в Сети
14:12
Киев дал пощечину Минску за фильм о Крыме
14:00
В соцсетях запретили фото Винни Пуха
13:49
Владимир Путин наградил орденом Валентину Талызину
13:33
У любимого мужчины Алины Кабаевой заметили необычное кольцо
13:30
Ученые нашли неожиданный возбудитель рака
13:28
Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
13:21
Откуда у судьи два миллиона долларов на свадьбу дочки
13:10
Собянин: завершен капитальный ремонт Нагатинского моста
13:05
Известный музыкант снялся в "Игре престолов"
12:44
WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
12:30
Батурин пожаловался на кражу коровника и овчарни
12:25
Самые богатые порноактрисы
12:08
Какие изменения ждут российскую судебную систему
12:06
АвтоВАЗ уволит 8 тысяч работников
12:05
Атомные объекты в России признали безопасными
12:04
Семенович высказалась о сбежавшем из России муже
12:04
Геям в армии поможет настоящий полковник
12:01
Страх перед Россией загнал финнов под землю
11:58
Плющенко и Рудковскую обругали за странный вид
11:55
Пенсии хотят повысить на 10 тысяч
11:54
Путин объявил благодарность главе РЖД
11:21
Володин: новый закон гарантирует защиту от недобросовестных застройщиков
11:17
Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
11:17
Сколько стоит автомобиль Путина
11:13
В России изменили ПДД
11:03
Названы главные страхи россиян
11:01
Поведение Водонаевой отразилось на психике ее сына
10:57
Под Москвой вымогатели с гранатой натравили собаку на бизнесмена
10:52
Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала
10:42
У Максаковой случилась истерика от слов отца
10:41
Аварийная посадка самолета на Байкале попала на видео
10:17
Заменители сахара признали смертельно опасными
10:05
Певица Валерия: Никто никому не нужен
09:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
09:42
Астрономы поймали загадочные сигналы от звезды около Солнца
09:38
Волочкова пожаловалась на испорченную внешность
09:20
Три человека задохнулись в выгребной яме из-за телефона
09:13
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина
09:10
Обнаружена главная угроза человечеству
09:07
В Третьяковской галерее спустя десятки лет открыли внутренний двор
09:06
Сбербанк, "Открытие" и ВТБ24 будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Югра"
08:57
Синоптики назвали самый жаркий период лета
08:52
Москвичей предупредили о дожде и похолодании
08:45
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
08:37
Работу московского велопроката могут продлить до зимы
08:30
США решились шантажировать Россию
08:25
Лауреат "Оскара" скончался в 89 лет
08:25
В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов
08:09
Россиян хотят оставить без алкоголя в выходные
07:57
В США умер известный режиссер
23:41
Володин: Власть должна слышать своих избирателей
19:21
Трагедия в семье Татьяны Анциферовой
18:00
Навка подловила Пескова на сигвее и с мячом
17:55
Смерть главаря "ИГ" опровергла разведка Ирака
17:51
Земле грозит катастрофа из-за вспышки на Солнце
17:24
Пьяный мужчина сбросил щенка с 12-го этажа на глазах детей
17:13
Королева красоты умерла от рака в 22 года
16:57
Дерзкий налет со стрельбой на ювелирный магазин попал на видео
16:41
Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу
16:37
"Вежливый насильник" из заботы подвез жертву до метро
16:26
Пассажир снял на видео жесткую посадку самолета
16:18
В Москве задержали 51-летнего торговца наркотиками
16:16
Легендарный композитор из-за конфликта перестал общаться с Пугачевой
16:12
За массовую драку в Москве приняли ссору трех человек
16:03
Цискаридзе пожалел участников гей-скандала в Большом театре
15:48
В Иране за махинации арестовали брата президента
15:44
Одетый Суперменом мужчина разбился при падении с десятого этажа
15:41
Под Челябинском полицейские спали ребенка от убийства
15:35
Труп неделю просидел в подъезде дома в Петербурге
15:20
После объятий с Пелагеей Билан опубликовал постельное фото
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Трагедия в семье Татьяны Анциферовой
Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи
Жена рассказала об измене и разводе с Аршавиным
Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала
Скандальное прошлое бывшего мужа "золотой" судьи
Шоу-бизнес

Грудь 52-летней Алены Апиной произвела фурор

Алена Апина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Апина опубликовала новой снимок своей жаркой фотосессии, которая наделала немало шуму в Сети. на сей раз 52-летняя артистка обнародовала кадр, на котором продемонстрировала грудь в гипюровом белье.

Продолжение: Бузова ответила на хамство Лободы
прочитано 3220 раз

Алена Апина проявляет себя умелым манипулятором. Певица выкладывает фотографии с такой точностью, чтобы шумиха не затихала. Едва общественность немного успокоилась после того, как артистка обнародовала снимки, на которых запечатлена в коротеньких шортах, как Апина решила снова внести смуту в ряды фанатов.

ПО ТЕМЕ

52-летняя Апина в мини-шортах показала дряблый живот

Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

На сей раз Алена опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в сапогах и куртке, надетой прямо на бюстгальтер. исполнительница кокетливо спустила верхнюю одежду с плеча, продемонстрировав нижнее белье. "Лето! Лучше него все равно ничего нету! ( из серии : Я не Лермонтов, не Пушкин, а блатной поэт Кукушкин!)" – подписала кадр самокритичная Апина.

Пользователи немедленно отреагировали на публикацию певицы. Причем фанаты разделились на два лагеря. Одни поддержали Алену, осыпав ее комплиментами за смелость и стройность фигуры, а другие раскритиковали певицу в пух и прах.

"Она классная,но в этом образе...., нет, сам образ ужасен", "Как брошенка на обочине, образ совершенно не по возрасту и статусу, Алена, смените фотографа!", "Просто пошло(((", "Не надо так оголяться. Уже не то. Алена, найдите другого фотографа и другой образ, дискотека 80-х уже не прокатывает в определенном возрасте. Вы красивая женщина, не опошляйте себя такими фото", – попытались образумить артистку фанаты.

Ранее Апина попала в скандал из-за своих пикантных фото. Дело в том, что с критикой в адрес обнажившейся певицы выступила известный блогер Лена Миро. В своем ЖЖ она указала на проблемные, по ее мнению, части тела артистки, за что немедленно получила гневную отповедь Алены. Более того, певица даже пригрозила Миро судом.

Та иронично отреагировала на слова Апиной. "К сожалению, вместо того, чтобы устыдиться и поменять формат ведения соцсетей, попробовать нести в массы поклонников что-то более нравственное, а не дряблый живот, бывшая певица сильно обиделась и захотела сходить со мной в суд", – сообщила Лена.

Далее Миро пояснила, что ее хотят судить за оскорбления. Хотя, по словам блогера, она Апину не обзывала. "Получается классический случай, когда из благих побуждений ты говоришь человеку, что ему стоило бы заняться спортом ради здоровья, а он в ответ тебе начинает визжать, что ты обзываешь его жирной тварью. Из этого факта сам собой напрашивается и вывод: если ты видишь в тексте то, чего нет, значит твое подсознание выдало тебя с головой. Ты просто озвучиваешь вслух то, что знаешь про себя и сама", – заключила Миро.

Лена заявила, что готова судиться с Аленой. "Я с большим удовольствием пришлю своего адвоката и фотографов в суд, где Алена докажет, что у нее не дряблый живот, а сама она – не женщина в возрасте, а молодая, задорная девка. А заодно, получит и встречный иск с моей стороны – уверена, повеселимся мы все отлично", – заявила блогер.

Автор: Наталья Аряева17 июля 2017, 14:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Апина спели у метро

567

комментарии

Политика

Отвергнутый Европой Порошенко пошел вразнос
Соратник Порошенко напал на школьника за критику в Сети
Киев дал пощечину Минску за фильм о Крыме
Страх перед Россией загнал финнов под землю

Шоу-бизнес

В семье Виторгана случилось несчастье
Бондарчук жестоко обошелся с Газмановым и Малежиком
Очаровательная дочь побила Аллу Пугачеву
Эдгард Запашный бросил вызов мужу известной певицы

Проишествия

Лауреат "Оскара" скончался в 89 лет
Дерзкий налет со стрельбой на ювелирный магазин попал на видео
Королева красоты умерла от рака в 22 года
Три человека задохнулись в выгребной яме из-за телефона

Lifestyle

Скандальные слухи о семье Николая II
Актриса Аронова назвала свою госпитализацию издевательством
В соцсетях запретили фото Винни Пуха
Актеры скорбят о Владимире Толоконникове
Шоу-бизнес

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева

Мужчина откровенно рассказал о взаимоотношениях ведущего и родных певицы
Шоу-бизнес

У Максаковой случилась истерика от слов отца

Артистка откровенно про жизнь "под колпаком"
Шоу-бизнес

Маликова: Я очень многое упустила

Откровенное интервью представительницы звездной семьи
Шоу-бизнес

Очаровательная дочь побила Аллу Пугачеву

Максим Галкин опубликовал видео

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 июля 2017 года
Как привлечь деньги
У Юлии Барановской будет четвертый ребенок
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом
Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина
Яркие роли актера Владимира Толоконникова
Самые сексуальные женщины-политики

Спорт

WADA переманивает Исинбаеву на свою сторону
Широков раскрыл секрет любви к футболистам
Шарапова показала роскошную фигуру в купальнике
Получивший серьезную травму Мирзаев прооперирован

Регионы

Олимпийский чемпион устроил пьяный дебош в храме
Аварийная посадка самолета на Байкале попала на видео
Путина попросили больше отдыхать
Растерзавшего школьника педофила нашли мертвым в СИЗО
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru