Эксклюзив Особое мнение Интервью Николай Басков о свадьбе с Викой Лопыревой С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм

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С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм

Алена Апина и Наталья Штурм. Фото: dni.ru
На просторах интернета сцепились в жесткой схватке певицы Наталья Штурм и Алена Апина. Две молодящиеся артистки обменялись острыми шпильками о делах давно минувших дней.

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Все началось с того, что в ноябре 2016 года певица Наталья Штурм приняла участие в ток-шоу, в котором обсуждался развод Алены Апиной и Александра Иратова. Артистка, которую представили как подругу ставшей свободной певицы, намекнула на причины разрыва: "Я не знаю. Я не исключаю, что продюсер мог что-то искать, найти, потерять. У них на протяжении карьеры такое количество соблазнов и такое количество женщин, которые хотят с ним что-то иметь... Это может не носить характер измены, это может носить характер процесса".

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Неизвестно по какой причине, однако лишь сейчас Алена Апина отреагировала на слова Штурм. причем сделала это в весьма язвительной и острой форме. Об этом узнала и сама Наталья. Певица не стала молча глотать отповедь коллеги. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Штурм написала, опубликовав скриншот записи Апиной: "Признаюсь, я даже сперва не поняла о чем речь... Настолько это все далеко от меня. Оказалось, в медийном пространстве разгорелась война под названием "певица певице глаз не выклюет")"

Далее Наталья прояснила ситуацию. "Замечательнейший человек с таким терпением!" – это все, что я сказала об Алене Апиной в той единственной передаче "Прямого эфира". Извиняюсь за эти слова, беру их обратно", – написала Штурм.

Потом певица объяснила, что никогда не была и не является подругой Алены Апиной. А подругой ее назвал ведущий. потому что так написали сценаристы. При этом Штурм отметила. что пришла на шоу в качестве гостя в надежде поддержать Апину. "Потому что прекрасно владею русским языком и не предам, даже если имею информацию", – заявила Штурм. Наталья отметила, что была предельно корректна и выражала исключительно свое личное мнение.

В заключение артистка с сожалением признала: "Мне жаль, что исполнительница отличных шлягеров в истории шоу-бизнеса, опускается до распрей, к тому же через год(!!) после эфира😳. Еще раз убедилась, что Алена действительно ооочень терпеливый человек, правда уже не замечательный, увы..."

Ранее Алена Апина на страничке своей официальной группе "ВКонтакте" написала целую отповедь, посвященную Наталье Штурм. "О! Она знает обо мне столько , сколько я и сама то вряд ли когда узнаю. Спасибо Наталья ,что ты так меня выручаешь! Спасибо что находишь время и рассказываешь про мою личную жизнь в ток-шоу на центральных ТВ каналах! И это ничего, что мы кроме "здрасте и досвидания" друг-другу ничего сказали , потому что за всю мою почти 30-летнюю сценическую жизнь, мне повезло с тобой увидеться всего то раза 2-3! Подумаешь! Разве это имеет значения когда речь идет о БЛИЗКИХ подругах. И разве кому то интересно , что мне обрывают телефоны и предлагают деньжищи за участие в таких шоу! Это ж какой дурой надо быть чтобы не воспользоваться ситуацией и не потрясти исподним перед всей нашей большой страной! ( это я сейчас про себя) Но тебе , как близкой подруге можно все А если еще и за деньги……" – с сарказмом завершила свою речь Апина.

Автор: Наталья Аряева18 июля 2017, 09:47
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