С раздевшейся Аленой Апиной сцепилась Наталья Штурм

На просторах интернета сцепились в жесткой схватке певицы Наталья Штурм и Алена Апина. Две молодящиеся артистки обменялись острыми шпильками о делах давно минувших дней.

Все началось с того, что в ноябре 2016 года певица Наталья Штурм приняла участие в ток-шоу, в котором обсуждался развод Алены Апиной и Александра Иратова. Артистка, которую представили как подругу ставшей свободной певицы, намекнула на причины разрыва: "Я не знаю. Я не исключаю, что продюсер мог что-то искать, найти, потерять. У них на протяжении карьеры такое количество соблазнов и такое количество женщин, которые хотят с ним что-то иметь... Это может не носить характер измены, это может носить характер процесса".

Неизвестно по какой причине, однако лишь сейчас Алена Апина отреагировала на слова Штурм. причем сделала это в весьма язвительной и острой форме. Об этом узнала и сама Наталья. Певица не стала молча глотать отповедь коллеги. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Штурм написала, опубликовав скриншот записи Апиной: "Признаюсь, я даже сперва не поняла о чем речь... Настолько это все далеко от меня. Оказалось, в медийном пространстве разгорелась война под названием "певица певице глаз не выклюет")"

Далее Наталья прояснила ситуацию. "Замечательнейший человек с таким терпением!" – это все, что я сказала об Алене Апиной в той единственной передаче "Прямого эфира". Извиняюсь за эти слова, беру их обратно", – написала Штурм.

Потом певица объяснила, что никогда не была и не является подругой Алены Апиной. А подругой ее назвал ведущий. потому что так написали сценаристы. При этом Штурм отметила. что пришла на шоу в качестве гостя в надежде поддержать Апину. "Потому что прекрасно владею русским языком и не предам, даже если имею информацию", – заявила Штурм. Наталья отметила, что была предельно корректна и выражала исключительно свое личное мнение.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июл 2 2017 в 4:33 PDT

В заключение артистка с сожалением признала: "Мне жаль, что исполнительница отличных шлягеров в истории шоу-бизнеса, опускается до распрей, к тому же через год(!!) после эфира😳. Еще раз убедилась, что Алена действительно ооочень терпеливый человек, правда уже не замечательный, увы..."

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 11:53 PDT

Ранее Алена Апина на страничке своей официальной группе "ВКонтакте" написала целую отповедь, посвященную Наталье Штурм. "О! Она знает обо мне столько , сколько я и сама то вряд ли когда узнаю. Спасибо Наталья ,что ты так меня выручаешь! Спасибо что находишь время и рассказываешь про мою личную жизнь в ток-шоу на центральных ТВ каналах! И это ничего, что мы кроме "здрасте и досвидания" друг-другу ничего сказали , потому что за всю мою почти 30-летнюю сценическую жизнь, мне повезло с тобой увидеться всего то раза 2-3! Подумаешь! Разве это имеет значения когда речь идет о БЛИЗКИХ подругах. И разве кому то интересно , что мне обрывают телефоны и предлагают деньжищи за участие в таких шоу! Это ж какой дурой надо быть чтобы не воспользоваться ситуацией и не потрясти исподним перед всей нашей большой страной! ( это я сейчас про себя) Но тебе , как близкой подруге можно все А если еще и за деньги……" – с сарказмом завершила свою речь Апина.