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Екатерине Стриженовой отрезали все лишнее

Екатерина Стриженова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Телеведущая Екатерина Стриженова решилась на перемены во внешности. Полученным результатом она поделилась с фанатами, сообщив, что ей "отрезали все лишнее".

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Екатерина Стриженова – одна из тех телеведущих, чей имидж не меняется годами, становясь их своеобразной визитной карточкой. Но всему наступает конец, и Екатерина решила внести изменения в свой внешний вид. Так, телеведущая решила поменять прическу.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Стриженова опубликовала свежую видеозапись. На ней она запечатлена сидящей в кресле стилиста и хлопающей в ладоши. Очевидно, что телеведущая рада полученным результатам. "Отрезали все лишнее!" – объявила в подписи к публикации Стриженова.

Оказалось, Екатерине помогла популярная певица и новоиспеченная телеведущая Ольга Орлова. Как сообщила Стриженова, именно стилист артистки помог достичь ей желаемого результата. Екатерина поблагодарила Ольгу.

Многочисленные подписчики оценили новую внешность Стриженовой в комментариях. "Хорошенькая👍👍👍", "Очень красиво💖💖💖", "Екатерина, вам так классно!!! 👌👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🍁", "Вам очень идет!!! Вы такая красавица!!!🌹🌹🌹🌹🌹", "Надо иногда меняться))..красиво..", "Красоту ни чем не испортишь!!!! Екатерина, Вы эталон настоящей женственности, ума и красоты🌹💜", "Красиво, но было намного лучше и интереснее. Мне жаль, Катя, Вашей бывшей длины волос, это такая редкость. Стрижка 💇🏼 сама по себе хорошая, мастер– профессионал. Но она обычная. Сорри", – высказались фанаты.

Не осталась в стороне даже популярная исполнительница Валерия. Она так выразила свое мнение: "О, класс! Здорово! Очень идет!" Отметим, что сама певица является частой посетительницей стилистов. За свою долгую певческую карьеру Валерия носила разные стрижки.

Автор: Наталья Аряева8 сентября 2017, 09:10
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