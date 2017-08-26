Екатерина Стриженова потеряла вторую ногу
"Куда исчезла вторая нога не знаю,но закончилась моя первая неделя после отпуска...Главное было "впрыгнуть" в рабочий ритм...из туники влезть в узкое платье,из пляжных шлепок на каблуки...Всем хороших выходных", – так Стриженова подписал фото в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
На снимке у телеведущей действительно видна только одна нога. Вторая нога "спряталась", но на фото создается впечатление, что ее и вовсе нет.
Подписчикам шутка Стриженовой очень понравилась. Они похвалили телеведущую за чувство юмора и шикарный вид. "Вы красотка!!! Вами можно восхищаться постоянно", "Красавица и с юмором все в порядке", "Одна нога здесь, а вторая еще там, в отпуске", "Хороша!!! Катюша,спасибо за позитив, большого вам женского счастья", – написали Стриженовой поклонники.
При этом поклонники Екатерины выразили уверенность, что она быстро привыкнет к "офисному" стилю и скоро и снова будет радовать всех своими потрясающими нарядами. Тем более, что в последнее время 49-летняя Стриженова только хорошеет.
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