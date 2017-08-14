Внучка Стриженова отдала двойняшек в детский дом

Александра Холошина является внучкой народного артиста СССР Олега Стриженова и племянницей Александра Стриженова, но со знаменитыми родственниками она не общается. А недавно девушку жестоко обманули.

"Был заключен договор на суррогатное материнство. В августе 2015 года я родила двойню – мальчика и девочку. После родов родители не вышли на связь, обещанное вознаграждение в 950 тысяч рублей я не получила, конечно же. Стали искать их через адвокатов, но они отказались. Мотивировали это якобы тем, что я пришла в студию НТВ программы "Говорим и показываем" и рассказала о суррогатном материнстве. Из-за этой огласки они не захотели забирать детей. А мне они не нужны, я сразу сказала. Я их вынашивала только ради денег! У меня уже есть трое детей", – рассказала Александра.

Суррогатная мать призналась, что материнских чувств у нее к этим детям нет, и она вынашивала их только из меркантильных интересов. "Я их оставила в доме ребенка, насколько мне известно, их уже усыновили. С кем они живут, мне неинтересно, и искать их не собираюсь", – поделилась разъяренная Холошина.

Интересно, что Саша сейчас устраивает личную жизнь с сыном той самой пары, которая отказалась от двойняшек. По признанию девушки, они с возлюбленным уже год живут вместе, но в загс он ее вести не торопится. "Его родители против нашего союза! Были сильные конфликты, из-за этой ситуации у меня случился выкидыш, я ждала ребенка от Артура", – винит родителей избранника Александра.

Девушка также сообщила, что давно не общается со звездными родственниками, жить многодетной матери тоже негде. "Мы с Артуром живем в съемной квартире в Подмосковье", – цитирует Холошину Sobesednik.ru. Александр Стриженов прокомментировал эту ситуацию и заявил, что 15 лет назад родственница оскорбила его отца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна.

"У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Я вам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка и вскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались две квартиры на Новом Арбате в Москве", – внес ясность телеведущий.