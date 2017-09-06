Подельники Малахова выкрали секреты Первого канала

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Редактор рассказал о происках конкурентов. Там кипят настоящие страсти.
прочитано 2296 раз

Во вторник, 5 сентября, на Первом канале в ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" появились Николай Караченцов и его супруга Людмила Поргина. Актриса прошла проверку на полиграфе и рассказала подробности аварии, в которой пострадала она сама, а также ее муж и знакомые.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На конкурирующей "России" 45 минутами ранее началась передача Андрея Малахова, героем которой стал... Николай Караченцов. Тема ток-шоу оказалась аналогичной. Как же так могло случиться? Подробности Dni.Ru выяснили у редактора, работавшего на Первом и на России.

"Существует понятие контрпрограммирования, когда у конкурирующего телеканала идет рейтинговая программа, но в этот же временной слот ставится аналог программы-конкурента, чтобы привлечь зрителей на свое телевизионное поле, – рассказал источник. – Этим часто занимаются на "России". Помните случай, когда параллельно на Первом и на "России" шли шоу перевоплощений, ледовые проекты? Все это звенья одной цепи".

"Насколько мне известно, тема и герои программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" изначально были иными. Узнав, что мы сняли "На самом деле" с Караченцовым, Малахов, который теперь продюсер в своей передаче, оперативно подсуетился и буквально за день сделал программу с женой актера. Как он узнал о планах Первого? Там остались члены его команды, которые сообщают ему, видимо, все, что происходит и готовится к показу", – продолжил собеседник.

"Существует еще одно профессиональное понятие – "притупление". Это частный случай контрпрограммирования с той разницей, что в таком подходе используется более слабый аналог программы-конкурента, который способен привлечь лишь малую часть аудитории, – сообщил эксперт. – Так и вышло, судя по цифрам. "На самом деле", если верить медиастатистике, посмотрели 14,6% зрителей, тогда как "Прямой эфир" – всего 10,6%. Этим все сказано. Казалось бы, конкуренты вышли в эфир раньше и должны были выиграть по принципу "кто первый встал, того и тапки", но этого не случилось".

Из-за Караченцова на двух конкурирующих кнопках разгорается чудовищный скандал. "Когда снимаются новогодние огоньки, телеканалы до последнего скрывают сюжеты, сценарии и имена участвующих звезд – боятся, что конкуренты передерут идею, – подытожил редактор. – А теперь на Первом выясняют, кто из сотрудников "слил" конкурентам информацию о съемках Караченцова".

Автор: Феликс Грозданов6 сентября 2017, 14:14
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