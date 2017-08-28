Малахов хочет жениться на Пугачевой

Телеведущий мечтает повторить судьбу Максима Галкина. Мол, умеет быстро работать губами, в этом все дело.

Ушедшего с Первого канала Андрея Малахова теперь пиарят во всех программах у конкурентов. На "России" его даже удалось затащить в программу "Субботний вечер", где до сих пор резвились герои, типа "Новых русских бабок" или Елены Степаненко.

"Я буду теперь тут часто, потому что я не в гостях, а у себя дома", – сразу расставил все точки над i Малахов. Ведущие оказались в замешательстве: "Обычно мы с гостями обсуждаем главные новости страны, а получается, что вы, Андрей, и есть теперь главная новость. Расскажите, что подтолкнуло вас переключить канал?"

"Алчность и выгода, – не утаил Малахов. – Я жаден до чего-то нового и люблю выгодно смотреться в прямом эфире". Ответил он на вопрос и о том, как ему удалось стать "лучшим ведущим России" – именно так коллективу второй кнопки представили Андрея. "Берем журналистское расследование, добавляем скандальность и актуальность, приправляем это все профессиональной удачей – и коктейль под названием "секрет успеха" готов!" – пошутил ведущий.

Рассказал он и про то, как стал телеведущим: "За это надо благодарить Эмму Николаевну – моего преподавателя по скрипке в музыкальной школе города Апатиты. Мои успехи оставляли желать лучшего и меня ставили только в начале концерта, а потом я этот концерт вел, объявлял номера, с этого все и началось".

У Малахова есть замечательное качество – он может в минимум эфирного времени уложить максимум информации. "Я просто родился в Мурманской области, а там очень холодно, и, чтобы не замерзнуть, надо двигать быстро всеми частями тела, в том числе и губами", – объяснил он этот феномен.

Все помнят, что Галкин, узнав о смене работы Малаховым, стал над ним подтрунивать – мол, Андрея повторяет его судьбу. "В детстве, когда мне было 12 лет, я мечтал повторить судьбу Максима, потому что был влюблен в Аллу Пугачеву и хотел на ней жениться", – в шутку ответил ведущий.