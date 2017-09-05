Муж Глюк’oZы одобрил красивую обнаженку

Певица, актриса и телеведущая Наталья Ионова (Глюк’oZа) в своем микроблоге рассказала о том, как ее супруг Александр Чистяков относится к ее "обнаженным" фото. Таким образом знаменитость решила раз и навсегда закрыть эту тему.

"Ну вот мы и дошли до этого поста. Если честно, очень ждала его, потому что говорят много, а толку мало, пора разобраться и ответить на все ваши вопросы об отношении моего мужа к обнаженным фотографиям", – написала звезда в Instagram. Она отметила, что специально для своих фолловеров взяла интервью у своего супруга.

Глюк’oZа призналась, что их с мужем мысли о чрезвычайно волнующей фанатов теме совпадают. "Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия, и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки))", – привела Наталья слова супруга.

"Комментарии с диванов интересуют меня только для понимания характера и настроения аудитории, потому что у жены такая профессия. Сами же отрицательные отзывы зачастую просто результат отсутствия интересной жизни у комментатора", – считает Александр Чистяков. "Надеюсь, теперь мы расставили все точки над i, и тема закрыта", – заключила звезда.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Сен 5 2017 в 7:33 PDT

Подписчики поддержали Наталью Ионову, порадовавшись, что в ее семье полное взаимопонимание. "Наташенька! Вам очень повезло с Вашим супругом! Ваш свекор дал Вашему мужу нужное, правильное воспитание", "Александр-красавчик золотые слова!", "Прекрасный комментарий мужа! Очень рада за вас, что у вас такое единение! Счастья вам!", "Ответ зрелого и уверенного мужчины. Лучше не скажешь", "Полностью согласна! Вся "обнаженка", которую вы выкладываете, совершенно не пошлая, это правда произведение искусства", – прокомментировали пост Натальи пользователи соцсети.