Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) реуглярно радует своих поклонников откровенными нарядами, которые подчеркивают ее достоинства. Подобный подход породил довольно много критиков, которым она решила ответить.

Пользователи Сети традиционно с восторгом относятся к решению прекрасных дам оголить ту или иную часть тела, в особенности если девушке есть что показать. Однако иногда находятся и те, кому, по каким-то причинам, подобная откровенность приходится не по вкусу.

Регулярно испытывает на себе последствия желания некоторых людей учить других как одеваться и вести себя певица Глюк’oZa. До этого она не реагировала на критиков, а просто продолжала радовать общественность своими провокационными нарядами. Однако теперь певица, по всей видимости. решила, что пришло время расставить все точки над i. "Сегодня мне захотелось ответить всем тем, кто за спиной или в открытую критикует мои откровенные наряды", – начала свое послание певица.

enter; width:100%;"> Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 24 2017 в 4:42 PDT

"Да, я иногда одеваюсь откровенно, но только на различные красные дорожки, мероприятия и съемки, потому что я считаю, что это стильно и красиво", – подчеркнула она. Меж тем, дома певица делает выбор в пользу натуральности. "В первую очередь, я экспериментирую с луками для вас и, конечно, для себя", – объяснила она.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Июн 22 2017 в 9:11 PDT

"Мне нравится мое тело. Я наконец-то пребываю в гармонии с собой. В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я прела, потела, но терпела)", – призналась Глюк’oZa. "А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравится моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи", – добавила певица.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 5 2017 в 2:05 PDT

Всех язвительных комментаторов, видящих в поведении Глюк’oZы последствия якобы скудной интимной жизни она поспешила разочаровать. "С этим все в порядке. Наверное, поэтому я 11 лет замужем", – напомнила певица. "Смотреть на это или нет – только ваш выбор. Не терзайте себя, если это противоречит вашим моральным принципам", – заключила она.