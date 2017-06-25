Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Эксклюзив Особое мнение Интервью Трагичная судьба сестры Наташи Королевой Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко

Выбор читателей

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
партнеры
Воскресенье 25 июня
Лента новостей
16:00
На Украине фермер открыл огонь по соседям
15:53
Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)
15:20
Звезды собрались на свадьбе Светланы Устиновой
15:03
Автобус из России перевернулся в Грузии
15:01
Главную достопримечательность Лондона эвакуируют из-за бомбы
14:00
Пять загадочных фактов о жизни Майкла Джексона
13:55
При наезде на толпу у мечети в Великобритании пострадали дети
13:23
В Анталье ребенка из России сбил грузовик
12:49
В Британии автомобиль въехал в толпу людей
12:44
В Москве объявлен желтый уровень угрозы
11:36
После взрыва в Пакистане погибли 140 человек
10:55
Эрдоган потерял сознание во время молитвы
10:45
В Москве зафиксирован выброс сероводорода
10:28
Емельяненко жаждет реванша после унижения от Митриона
10:06
У Соборной Мечети в Москве собрались десятки тысяч мусульман
00:00
Володин призвал выпускников воплощать мечты в жизнь
23:38
Саратовские выпускники с размахом отметили окончание школы
19:59
На выборах президента "Нашествия" появился новый лидер
19:52
Акинфеев похоронил сборную России
17:14
Владимир Путин оценил преобразившийся "Артек"
17:08
Московское метро встало из-за подозрительного предмета
15:45
Москвичей предупредили об опасной погоде
15:38
Девушки сходят с ума из-за блестящей груди
15:13
Дмитрий Певцов сильно постарел
14:45
Завершено расследование дела "пьяного" мальчика
14:38
Таксист устроил массовое ДТП на Ленинском проспекте
14:26
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
13:51
Звезда "Дома-2" оправдалась за нападки на отца "пьяного" мальчика
13:49
Из дома Лаймы Вайкуле вынесли лучшие платья
13:30
На востоке Москвы мусоровоз насмерть задавил женщину
13:24
Путин раскрыл свой большой секрет
12:59
Трагичная судьба сестры Наташи Королевой
12:30
Ужасающие кадры лечения особенной дочери Данко
12:01
Как выпускники простились со школой
11:40
Ученые пообещали гибель Земли за три дня
11:18
В семье Эммануэля и Бриджит Макрон пополнение
11:13
Женщина с годовалой дочкой погибли под колесами поезда в Подмосковье
10:57
Лолита ради сумки закрутила с богатым французом
10:47
Как живет 16-летняя внучка Софии Ротару
10:30
Евгения Моргунова убила смерть сына
10:06
Белохвостикова рассказала о влиятельном покровителе
10:03
Житель Зеленограда поджог квартиру и убил двух женщин
23:42
В московском парке мужчина ранил ножом прохожих
22:00
Как распознать обман известных артистов
21:58
Берлускони положил глаз на жену Трампа
21:51
Утяшева о гимнастических упражнениях в постели и оргазме
21:50
Учительница бросила школу ради карьеры порноактрисы
21:30
Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
21:24
#Основнойвыпускной стал хитом в Сети
21:22
Максакова назвала отца своих детей большой ошибкой
21:06
Турецкий отель ввел штрафы за недоеденную пищу
21:05
98-летняя вдова восхитилась мужским стриптизом
20:56
В Зеленограде после пожара в многоэтажке найдены два трупа
20:32
В Татарстан пришел снежный апокалипсис
20:31
Дуров сцепился с Роскомнадзором
20:17
Совет на выходные 24-25 июня
20:07
Почему издеваются над детьми в приемных семьях
20:06
Захарова посмеялась над пикантной ситуацией с Михалковым
19:48
В Турции дети погибли от удара током в бассейне
19:34
На юго-востоке Москвы на мосту найдено тело мужчины
19:31
Госдума поможет обманутым дольщикам
19:17
Почему Вороненков и Максакова выбрали для побега Украину
19:08
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
18:47
Дана Борисова оставила квартиру "наркодилеру"
18:30
Дикие пумы испугались политических программ
18:19
"Единая Россия" повысит доступность детских садов
18:03
Самбурская оправдалась за позорный наряд на ММКФ
18:01
Как запах мужчин влияет на сексуальное влечение женщин
17:45
Россия готова к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов
17:34
В московском метро мужчина упал на рельсы
17:20
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
17:20
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
17:15
Пьяный москвич до смерти забил любовницу
16:58
Закон о курортном сборе доработают ко второму чтению
16:49
Максакову жестоко наказали
16:47
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
16:44
В Москве на зебре автобус насмерть сбил женщину
16:37
"Парящий мост" станет украшением парка "Зарядье"
16:30
Хирурги забыли марлю в животе женщины
16:08
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
16:02
Бузова и Орбакайте оторвались на выпускном
15:52
Массажист создал на рабочем месте плантацию конопли
15:35
70-летняя Татьяна Васильева снялась в бикини
15:35
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад
15:34
Святым мощам в Москве поклонился миллион верующих
15:28
Батурин свалил вину на Рудковскую
15:22
"ВКонтакте" поздравляет выпускников школ
15:19
Сколько стоит выпускной в Москве
15:06
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля
14:47
Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
14:42
Московская консерватория обретает вторую жизнь
14:40
Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты
14:34
Актриса Светлана Тома выглядит лучше внучки и дочки
14:31
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
14:24
На выборах президента "Нашествия" лидирует Константин Кинчев
14:22
Путин сделал необычный звонок Эрдогану
14:20
Маткапиталом разрешат погашать ипотеку
14:15
Как уберечь детей от наркотиков
14:07
У Юлии Волковой нашлась сестра
14:06
Как живет простой российский миллионер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь
Отец Фриске: Шепелев меня заказал
Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи
Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика
Акинфеев похоронил сборную России
Шоу-бизнес

Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Глюк’oZa. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) реуглярно радует своих поклонников откровенными нарядами, которые подчеркивают ее достоинства. Подобный подход породил довольно много критиков, которым она решила ответить.
прочитано 771 раз

Пользователи Сети традиционно с восторгом относятся к решению прекрасных дам оголить ту или иную часть тела, в особенности если девушке есть что показать. Однако иногда находятся и те, кому, по каким-то причинам, подобная откровенность приходится не по вкусу.

ПО ТЕМЕ

Певица Глюк’oZa призналась в зависимости

Глюк`Oza решилась на неожиданный эксперимент

 Голые знаменитости

Сюжеты Голые знаменитости

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Регулярно испытывает на себе последствия желания некоторых людей учить других как одеваться и вести себя певица Глюк’oZa. До этого она не реагировала на критиков, а просто продолжала радовать общественность своими провокационными нарядами. Однако теперь певица, по всей видимости. решила, что пришло время расставить все точки над i. "Сегодня мне захотелось ответить всем тем, кто за спиной или в открытую критикует мои откровенные наряды", – начала свое послание певица.

enter; width:100%;">

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

"Да, я иногда одеваюсь откровенно, но только на различные красные дорожки, мероприятия и съемки, потому что я считаю, что это стильно и красиво", – подчеркнула она. Меж тем, дома певица делает выбор в пользу натуральности. "В первую очередь, я экспериментирую с луками для вас и, конечно, для себя", – объяснила она.

"Мне нравится мое тело. Я наконец-то пребываю в гармонии с собой. В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я прела, потела, но терпела)", – призналась Глюк’oZa. "А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравится моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи", – добавила певица.

Всех язвительных комментаторов, видящих в поведении Глюк’oZы последствия якобы скудной интимной жизни она поспешила разочаровать. "С этим все в порядке. Наверное, поэтому я 11 лет замужем", – напомнила певица. "Смотреть на это или нет – только ваш выбор. Не терзайте себя, если это противоречит вашим моральным принципам", – заключила она.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2017, 13:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв

567

комментарии

Политика

Путин раскрыл свой большой секрет
Ивана Трамп довела президента Чехии до бешенства
Обама хотел сбросить бомбу на Россию
Вымокший до нитки Путин восхитил Запад

Шоу-бизнес

Юля Волкова собирается замуж после борьбы с раком
Бывшая возлюбленная в восторге от тяжелобольного Губина
Шурыгину довели до истерики на работе
Романец бросила Гусева за две недели до свадьбы

Проишествия

Сожители спрятали тела убитых женщин в диван и спали на нем
В московском метро загорелся поезд с пассажирами
Подробности кровавой расправы над официанткой в центре Москвы
Учителя убил секс на заднем сиденье автомобиля

Lifestyle

Евгения Моргунова убила смерть сына
Как распознать обман известных артистов
Михалков забрал себе песни Захаровой
Лучшие современные фильмы о войне
Шоу-бизнес

Муж Бледанс изменился до неузнаваемости

Поклонники начали переживать за здоровье мужчины
Шоу-бизнес

Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи

На канале Андрея Малахова вышел второй выпуск скандальной программы "Шуры-Муры"
Шоу-бизнес

Глюк’oZa объяснила страсть к публичному оголению

Певица ответила всем, кто за спиной и в открытую критикует ее манеру выбирать наряды
Авто

Машина перевернулась после аварии в центре Москвы (видео)

Происшествие сняла камера наружного наблюдения

Гороскоп

Совет на выходные 24-25 июня
Ясновидящая сделала заявление о "пьяном" мальчике
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона

Фоторепортажи

Как выпускники простились со школой
Сергей Зверев пришел к послу с вызывающим макияжем
Редникова выставила приплюснутую грудь
Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

Спорт

Предательница Степанова получала в России огромную зарплату
Порнозвезда готова обслужить всю сборную России по футболу
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"

Регионы

Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика
Хирурги забыли марлю в животе женщины
Под Калининградом повторилась история Ромео и Джульетты
Педофил из Хабаровска получал по 20 тысяч за каждого ребенка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru