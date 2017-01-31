Пользователи Сети и светские журналисты считают, что популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюк'Ozа, намекнула на проблемы с мужем. Поклонники светловолосой красавицы стоят на ушах из-за ее предполагаемого разрыва с бизнесменом.

Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го). Глюк'Ozа и ее избранник выглядят настолько счастливой парой, что светские издания их часто награждают титулами вроде "пара десятилетия".

Однако сообщения Натальи в Instagram вызвали тревогу в рядах ее поклонников и репортеров. Она стала рассуждать о старости, кризисе семейных отношений и даже безразличии женщины к мужчине. В результате слухи о проблемах в личной жизни Чистяковой-Ионовой не заставили себя ждать, а в таблоидах появились заголовки вроде "Глюк'Ozа намекнула на предстоящий развод с мужем". Судите сами.

"Старость не защищает от любви, а вот Любовь защищает от старости) Любовь – самое главное для меня чувство на земле!! Она стирает грани, стереотипы, ранги, возраст!!! Влюбленные как ангелы – становятся чистыми и бескорыстными! Некоторые говорят, что Любовь длится три года, а дальше химическая реакция заканчивается)!!!! Но я уверена, что перезагрузке быть!))" – эмоционально написала в Instagram исполнительница.

Судя по всему, она надеется на лучшее. "Я знаю большое количество пар, которые после расставания играли вторую свадьбу..... вот только перезапуск у каждого свой. И эта кнопочка, как правило, всплывает неожиданно ;)", – многозначительно закончила свое сообщение Глюк'Ozа, вдохновив подписчиков на обмен опытом по поводу того, как сохранить брак, как раздуть угасшее пламя страсти, как не убить надоевшего до чертиков супруга.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 4:07 PST

Однако позже Наталья напугала почитателей совсем уж печальным умозаключением. "Самое опасное состояние женщины, когда она на тебя смотрит спокойно!! Это означает, что ей уже безразлично...." – констатировала Чистякова-Ионова. Именно эта ее фраза заставила комментаторов предполагать худшее.

Счастье Фото опубликовано Alexander Chistyakov (@chistrus) Июн 10 2015 в 10:45 PDT

"Вы разводитесь?!", "Да, странно...К чему этот пост?", – переживают пользователи Сети. "Почему вы сразу думаете о плохом?" – поинтересовалась у негативно мыслящих людей одна из подписчиц Глюк'Ozы. "Просто раньше таких постов не было", – отметил внимательный почитатель певицы.