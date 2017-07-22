Глюк'Ozа призналась в недовольстве своей формой
Многие из тех. кто занимается йогой, отмечают, что речь в данном случае идет не только о физических упражнениях, но и о глубоких внутренних преобразованиях. Начала с этого свой рассказ и Глюк'Ozа. "Для меня занятия йогой – это, прежде всего, внутреннее развитие, приобретение гармонии внутри себя, из чего затем вырастает хорошее настроение, уверенность в себе и, наконец, ощущение победы над собой", – написала она на своей странице в Instagram.
Впрочем, помимо вдохновения и нового взгляда на мир, йога имеет и вполне конкретный эффект. "Конечно, она преображает тело", – подчеркнула певица. "Каюсь, я недовольна своей нынешней формой, приходится делать перерывы из-за большого количества работы: сейчас идет активная подготовка к фестивалям, новым съемкам, концертам, записям новых песен", – призналась она.
Однако трудности не останавливают певицу, и она продолжает свой нелегкий путь к вершинам мастерства в йоге. Своим подписчикам Глюк'Ozа посоветовала следовать этому примеру.
"Дорогие мои, следите за своим здоровьем как внутри, так и снаружи, и если йога по каким-то причинам вас не устраивает, то старайтесь заниматься спортом хотя бы три раза в неделю, как это делаю я", – заключила певица. Поклонники от прочитанного и увиденного пришли в восторг.
Они похвалили Глюк'Ozу за настойчивость и целеустремленность, признались, что певица вдохновила и их начать меняться, а также выразили восхищение ее спортивной формой. Впрочем, восторги по поводу внешнего вида певицы появляются под каждым ее снимком.
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