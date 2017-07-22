Глюк'Ozа призналась в недовольстве своей формой

Певица Глюк'Ozа (Наталья Чистякова-Ионова) начала со своими подписчиками разговор о здоровом образе жизни. Сама она занимается йогой. Впрочем, если этот выбор для кого-то не подходит, то стоит просто заняться спортом.

Многие из тех. кто занимается йогой, отмечают, что речь в данном случае идет не только о физических упражнениях, но и о глубоких внутренних преобразованиях. Начала с этого свой рассказ и Глюк'Ozа. "Для меня занятия йогой – это, прежде всего, внутреннее развитие, приобретение гармонии внутри себя, из чего затем вырастает хорошее настроение, уверенность в себе и, наконец, ощущение победы над собой", – написала она на своей странице в Instagram.

Впрочем, помимо вдохновения и нового взгляда на мир, йога имеет и вполне конкретный эффект. "Конечно, она преображает тело", – подчеркнула певица. "Каюсь, я недовольна своей нынешней формой, приходится делать перерывы из-за большого количества работы: сейчас идет активная подготовка к фестивалям, новым съемкам, концертам, записям новых песен", – призналась она.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Июл 21 2017 в 10:25 PDT

Однако трудности не останавливают певицу, и она продолжает свой нелегкий путь к вершинам мастерства в йоге. Своим подписчикам Глюк'Ozа посоветовала следовать этому примеру.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Июл 21 2017 в 2:52 PDT

"Дорогие мои, следите за своим здоровьем как внутри, так и снаружи, и если йога по каким-то причинам вас не устраивает, то старайтесь заниматься спортом хотя бы три раза в неделю, как это делаю я", – заключила певица. Поклонники от прочитанного и увиденного пришли в восторг.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Июл 10 2017 в 6:51 PDT

Они похвалили Глюк'Ozу за настойчивость и целеустремленность, признались, что певица вдохновила и их начать меняться, а также выразили восхищение ее спортивной формой. Впрочем, восторги по поводу внешнего вида певицы появляются под каждым ее снимком.