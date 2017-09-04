Первый канал открестился от Бузовой

На телеканале прокомментировал Dni.Ru новость о том, что Ольга Бузова покинет ТНТ и станет лицом одного из новых проектов Первого. Слухи оказались всего лишь непроверенной информацией.

На телеканале удивились известию о сотрудничестве с телеведущей. "У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшн-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают все подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было", – сообщил источник на Первом канале.

Таким образом, распространители сенсационной новости поторопились выдать желаемое за действительное. И шоу, ориентированного на женскую аудиторию, с которым Бузову "переселили" на Первый, в эфир не выйдет. Такое решение было принято уже давно.

Какая теперь судьба ждет шоу с участием звезды "Дома-2", посвященное конфликтным ситуациям в семье, пока не известно. Можно предположить, что его пилотный выпуск будет предложен на рассмотрение другим телеканалам.

Как писали Dni.Ru, ранее распространился слух о том, что Бузову протащил на "первую кнопку" ее земляк, шоумен Дмитрий Нагиев. Говорилось о том, что ведущими передачи станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 2 2017 в 12:48 PDT

Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались ведущие Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", историк моды Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.