Первый канал открестился от Бузовой
На телеканале удивились известию о сотрудничестве с телеведущей. "У нас не будет проекта с Бузовой, да и не было. Это все продакшн-компании, которые снимают пилоты, а потом предлагают все подряд. А тут, как я понимаю, даже еще снято ничего не было", – сообщил источник на Первом канале.
Таким образом, распространители сенсационной новости поторопились выдать желаемое за действительное. И шоу, ориентированного на женскую аудиторию, с которым Бузову "переселили" на Первый, в эфир не выйдет. Такое решение было принято уже давно.
Какая теперь судьба ждет шоу с участием звезды "Дома-2", посвященное конфликтным ситуациям в семье, пока не известно. Можно предположить, что его пилотный выпуск будет предложен на рассмотрение другим телеканалам.
Как писали Dni.Ru, ранее распространился слух о том, что Бузову протащил на "первую кнопку" ее земляк, шоумен Дмитрий Нагиев. Говорилось о том, что ведущими передачи станут актриса Татьяна Васильева, бывшая жена Андрея Аршавина, мать его троих детей Юлия Барановская и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.
Напомним, в новом сезоне на Первом канале произошла глобальная перестановка кадров. Ушел Андрей Малахов, не у дел остались ведущие Александр Олешко с шоу "Точь-в-точь", Юлия Меньшова с программой "Наедине со всеми", Роза Сябитова с "Давай поженимся!", историк моды Александр Васильев с "Модным приговором", Тимур Кизяков с "Пока все дома", передачу "Жди меня" покинул Александр Галибин.
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