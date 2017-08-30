Крик души Оли Бузовой: Я до сих пор не могу никого к себе подпустить

Ольга Бузова оставила откровенную запись в своем аккаунте в Instagram. Телеведущая и певица призналась, что никак не может найти новую любовь и что второго предательства она не переживет.

Ольга Бузова разместила фотографию, на которой запечатлена сидящей на яхте с задумчиво-романтическим видом. В подписи к снимку ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" решила высказать все, что у нее накипело. Она начала с того, что опровергла утверждение многих близких людей, будто она "железная".

"Друзья даже в шутку меня называют "робот", так как что бы не происходило со мной, я пашу как папа Карло круглосуточно...Некоторым кажется, что жизненные ситуации, которые происходили со мной настолько меня закалили, что мне чуждо многое человеческое...Это не так. Скажу больше, я стала ещё более сентиментальной ..." – призналась Бузова.

Ольга объявила, что ей очень тяжело и она устала быть сильной и одинокой. "Я мечтаю гулять с любимым по парку, целоваться под луной и засыпать в обнимку. Прошел почти год...а я до сих пор не могу никого к себе подпустить, да и мужчины в последнее время "измельчали", – заявила новоиспеченная певица. Более того, Ольга сообщила, что чем дольше она одна, тем выше ее требования к потенциальному возлюбленному.

"Я не хочу лишать себя веры в сказку. Мне нужен Лучший. Верный. Добрый. С чувством юмора. Настоящий. Заботливый. Смелый. Сильный. Единственный. Тот, который увидит во мне милую, нежную девочку. Который полюбит меня со всеми моими недостатками, тараканами и комплексами, маленькой грудью и морщинками вокруг глаз😔😔😔С которым я смогу быть собой. Счастливой, любимой и свободной", – выдвинула список требований Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 29 2017 в 1:22 PDT

Телеведущая выразила надежду, что избранник не причинит ей боль. "Второй раз я это просто не переживу. Я до сих пор не понимаю как я пережила развод...и пережила ли еще? Но еще раз такого я не вынесу. Это точно. Потому что если я люблю, то я отдаюсь полностью, без остатка. Либо все, либо ничего. Лучше я буду одна. Чем с кем попало. Я максималистка. Во всем. Значит пока так", – заключила свои откровения Ольга Бузова.

Напомним, в конце 2016 года ведущая "Дома-2" оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Что стало причиной разрыва, точно неизвестно. Однако на момент развода спортсмен уже строил отношения с новой возлюбленной – моделью Анастасией Костенко.