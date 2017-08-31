Бузова взвыла без мужика

Ольга Бузова пожаловалась поклонникам на одиночество. По словам телеведущей, ей не хватает заботы и ласки.

"Я сильная, но… Хочу, чтобы и обо мне заботились", – написала на своей странице в Instagram Бузова. "Ты небо рисуешь синим, и серым рисуешь скалы, потом мужчин – обязательно сильными, а женщин – конечно, слабыми. Но небо лишь изредка синее, а серые вовсе не скалы, и приходится мне быть сильной, а так хочется побыть слабой" Но что бы не происходило, помните: вы у себя есть! И это самое главное!... Девочки, любите себя", – поделилась мыслями звезда.

Фолловеры призвали Олю не скулить и не ныть. "Оооо нытье началось", "Оль, не скули, тебе и так много дано от природы, еще и сильного, любящего мужчину – это чересчур!))) Просто делай то, что можешь!", "Бла бла бла... хочешь быть богатым - будь им, хочешь быть слабой – будь ей... если не можешь, значит не сильно хочешь!", "Ольга, не хандрите, это лишь усугубит ваше душевное состояние в негатив", – рекомендовали знаменитости пользователи Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 31 2017 в 2:06 PDT

Один из подписчиков дал телеведущей совет, как найти семейное счастье. "Если хочешь семьи и очага, то хватит выпендриваться. Одевайся. Не ходи голой. Хватит", – прокомментировал публикацию фолловер. Судя по всему, он имел в виду снимки Бузовой в купальниках, которыми она щедро делится в соцсети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 28 2017 в 12:48 PDT

Истинные фанаты успокоили любимую телеведущую. "Твой человек скоро придет, прижмет сильно-сильно, и ты наконец-то обретешь счастье в полной мере", "Я уверенна, что скоро найдется тот принц, рядом с которым вы будете маленькой девочкой", "Вы обязательно встретите своего сильного настоящего мужчину!!!", – уверены они.