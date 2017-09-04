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Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в скандале Проскуряковой и ее партнерши

Юлия Проскурякова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандал после заявления Юлии Проскуряковой о прекращении сотрудничества с Еленой Есениной получил продолжение. Есенина заявила, что готова судиться с артисткой.
прочитано 2007 раз

Все началось с того, что несколько дней назад Юлия Проскурякова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram объявила о прекращении сотрудничества с автором песен и исполнительницей Еленой Есениной, несмотря на то, что их тандем с песней "Я мать" имел оглушительный эффект. Под этот трек танцевала даже бывшая супруга Игоря Николаева Наташа Королева. Юлия и Елена же планировали выпустить клип на эту композицию, однако в одно мгновение все оборвалось.

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Юлия Павловна Проскурякова певица

Проскурякова заявила, что не хочет иметь никаких дел с Есениной, при этом не уточнив, что же стало причиной такого радикального решения. Журналисты связались с ее партнершей, чтобы выяснить подробности. "Из-за чего сделала такое заявление, она мне не сообщила. Не хочу комментировать эту ситуацию, так как нахожусь в студии и продолжаю писать песни. У меня нет времени отвечать ее фанатам, так как у меня двое детей, много работы... Считаю, что люди в соцсетях должны наслаждаться песнями, обсуждать их, а не оставлять многочисленные записи о том, какая Есенина плохая. Мне было неприятно читать эти комментарии. Я была немного растеряна. Если Юлия сделает официальное заявление или выдвинет обвинение, тогда будем разбираться уже в суде", – сказала Есенина.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Кстати, в Сети ходят слухи, будто Юлия и Елена разругались из-за новой песни. Якобы Проскурякова написала новый потенциальный хит. который в студии записывает Есенина, при это не желающая указывать ту в качестве автора. Однако Елена уверила, что это она "от начала до конца" придумала композицию.

"Выложила полную версию песни в соцсети, где Юлия, может быть, ее и увидела. Эта песня официально зарегистрирована в "Первом музыкальном издательстве". И честно говоря, не понимаю, на каких основаниях строятся все эти высказывания. Все, что раздули на просторах интернета, лишь эмоции поклонников Юлии. И я их понимаю, потому что они ее любят. Считаю, что надо оставлять добрый след даже после такого разрыва", – заключила певица.

Есенина призналась, что проблемы в их с Проскуряковой творческом тандеме начались давно. После того, как Юлия якобы не указала ее имени на афишах, Елена объявила ей о своем уходе. "Тогда Юля сказала, что споет одна. Но я не давала ей права на исполнение этой песни в сольном варианте. Поклонники моего творчества часто мне задают вопрос, почему на афишах указано "Флешмоб Юлии Проскуряковой", "Я мать" – хит Юлии Проскуряковой". Также Юлия часто в интернете пишет: "Мы поем нашу песню". На самом деле мы поем мою песню. Я всегда просила уважительно относиться к моему авторству. Но меня не услышали", – цитирует Елену Есенину "Собеседник".

Автор: Наталья Аряева4 сентября 2017, 16:24
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