Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

Выбор читателей

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Корчевников убит из-за Малахова
Малахов ушел с Первого канала из мести
Галкин слил "постельное" видео Пугачевой
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Лера Кудрявцева переживает кризис в отношениях
партнеры
Среда 16 августа
Лента новостей
12:15
Сериалы превращают людей в "зомби"
12:05
В Шереметьево экстренно сел самолет из-за пьяного китайца
12:05
Российский Форум Маркетинга пройдет в Москве
11:56
Как бороться с зависимостью от сладкого
11:39
Уборщица оказалась куратором антироссийской "стены Яценюка"
11:37
Лишний вес может довести домашних животных до депрессии
11:26
Россияне готовы отказаться от отпуска ради кота
11:12
Боец ММА скончался после нокаута
10:57
Назван главный недостаток новых iPhone
10:52
Анорексичка превратилась в модель с сексуальными формами
10:42
Улюкаев набросился с обвинениями на Сечина
10:41
В Домодедово скончался пассажир-иностранец
10:36
Какое порно предпочитают жители КНДР
10:18
Семья отказалась раскапывать могилу "пьяного" мальчика
10:06
В Москве бьют тревогу из-за ВИЧ
10:03
В метро Москвы появились новые места для музыкантов
09:47
Доказан вред курения за компанию
09:43
В Каспийском море по тревоге подняли боевые корабли
09:31
Ученые назвали причину популярности "Игры престолов"
09:21
Далай-лама сделал неожиданное признание о России
09:16
Назван лучший город Земли
09:15
Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина
09:08
Берлин отвернулся от Запада в сторону Москвы
08:54
В центре Москвы трое грабителей пырнули ножом мужчину
08:35
В коллекторе на западе Москвы нашли изрезанные тела мужчин
08:07
Названа причина смерти звезды комедии "Один дома"
23:13
B Мособлгазe появилась новая услуга
21:58
Скандал с Кизяковым связали с уходом Малахова
21:53
В Москве схватили наехавшего на инспектора таксиста
21:50
Макрон подал в суд на надоедливого фотографа
21:45
Москву состарили на век
21:27
Создатели авто из "Назад в будущее" разработали летающую машину
21:21
Дочь Понаровской с ужасом вспоминает детство
21:18
Сомалийские боевики убили пятерых полицейских в Кении
21:05
Депутат Рады открыл стрельбу в Киеве
20:58
Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
20:52
Твиты Трампа продают за девять долларов
20:46
Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
20:40
В Стокгольме из автомата расстреляли прохожих
20:21
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
20:12
В Москве на станции метро умер человек
19:52
Николаев с радостью проводил Кизякова с Первого канала
19:51
Россиянка поборется за звание "мисс Украина"
19:21
Тимур Кизяков обвинил Первый канал в клевете
19:10
Шарий обвинил девелоперов в уничтожении пляжей Севастополя
19:05
Американские ученые подтвердили пользу вина
18:59
Смерть Виктора Цоя признали убийством
18:41
Дело ударившего журналиста в День ВДВ москвича передали в суд
18:39
Кикабидзе ответил взаимностью Пугачевой
18:24
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
18:09
Восточная сказка для транзитных пассажиров
18:07
При взрыве в Стокгольме пострадали люди
18:02
Как преодолеть кризис доверия в спортивном маркетинге
17:55
Образ заступника Украины украли из компьютерной игры
17:46
"София" начала движение к станции "Стромынка"
17:46
Питт и Джоли передумали разводиться
17:42
Помор сжег дом и баню из мести бывшей жене
17:32
На судоходном канале под Калининградом всплыла женская голова
17:23
Шнуров ответил на дерзкие нападки Познера
17:21
Мария Захарова поразила сияющей красотой
17:19
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
17:15
Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине
17:03
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
16:51
Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
16:49
Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
16:44
Почему выгодно быть белой вороной
16:43
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
16:40
Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске
16:15
Юлия Савичева стала мамой
16:07
Сотрудник Лондонской биржи умер после падения с седьмого этажа
16:04
Билана после съемок "Голоса" отпаивают валерьянкой
16:02
Жители американского города удивили порновкусами
16:00
Васильев рассказал Путину о результатах работы "ЕР" в Госдуме
15:59
Ученые объяснили рак Маккейна мутациями
15:52
Конфликт ЦБ и "Югры" может навредить экономике страны
15:52
55-летняя Алена Свиридова шокировала фигурой в бикини
15:38
Похотливую звезду "Дома-2" ублажили 20 стриптизеров
15:36
На Украине застрелили россиянина
15:27
В Россию пришла аномальная жара
15:16
В Испании разбился самолет
15:10
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
15:08
В Москве продавщице "Пятерочки" сломали череп бутылкой пива
14:56
В Сеть "слили" фото голой актрисы Энн Хэтэуэй
14:55
Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
14:45
Топ-10 самых безумных трюков с зубами
14:44
Нюша втайне отметила свадьбу на Мальдивах
14:23
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
14:17
Найдено подтверждение истории о превращении воды в вино
14:12
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
13:55
Горбачев предупредил Крым об опасности
13:48
Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"
13:47
Вдова Тихановича разревелась от бессовестных оскорблений
13:45
Жена президента избила модель за развращение сыновей
13:39
Где дешево отдохнуть в бархатный сезон
13:34
В центре Москвы загорелась пятиэтажка (видео)
13:26
Ксения Алферова искупалась в одних трусах
13:19
Воры украли банкомат с помощью экскаватора (видео)
13:19
В Москве изнасиловали уснувшую на пляже бизнес-леди
13:16
Британский разведчик проболтался о плане развала России
13:09
В Ростове-на-Дону задержали топ-менеджера Сбербанка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева стремительно теряет голос
С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы
Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
У жены Андрея Малахова случился выкидыш
68-летняя Пугачева в коротких шортах похожа на девочку
Шоу-бизнес

Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певица уверяет, что ругалась с мужем "очень серьезно". Она была уверена, что будущего у них нет.
прочитано 4185 раз

Вокруг истории знакомства композитора Игоря Николаева и его нынешней жены Юлии Проскуряковой ходит немало слухов. Дабы не множить их, певица рассказала, как все обстояло в реальности.

ПО ТЕМЕ

Юлия Проскурякова поправилась на 25 килограммов

Проскурякова рассказала о расставании с Николаевым

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

"Я с детства занималась музыкой, пела в родном Екатеринбурге в группе "Аленушка". Мы занимались во Дворце молодежи, где в итоге с Игорем и встретились. У моей подруги в тот вечер, десять лет назад, оказался лишний билет на концерт Николаева, и она пригласила меня составить ей компанию", – рассказала Юлия.

После концерта она дождалась Николаева у служебного входа и попросила: "Игорь Юрьевич, а можно вам спеть?" А он раздвинул толпу поклонников и журналистов со словами: "Дайте посмотреть, кто там пищит". Голос Проскуряковой Николаеву понравился, и он попросил привезти ему в отель ее диск.

"Приехали, поднялись в номер к маэстро. Там мы долго пили чай и разговаривали. Но никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы девушки из благополучных семей, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало", – заверила Юлия.

Через несколько месяцев Юлия приехала в Москву на кастинг  проекта "Народный артист", но срезалась на предпоследнем туре. А перед возвращением домой вспомнила, что у Игоря остался ее диск. И решила его забрать.

А Николаева ей по телефону неожиданно заявил: "Я приглашаю вас на ужин, при встрече диск и отдам". "И я сдала билет, – улыбается Юлия. – Хотя родители были в шоке, потому что в моем кармане после сдачи билета оставалось всего 600 рублей. Меня приютили на время две подружки. Позже я сняла комнату на Бауманской, устроилась юристом в одну контору и почти год в ней отработала. И все же мне было очень одиноко в большом городе, да и, откровенно говоря, денег не хватало"

С Игорем у нее случались эпизодические свидания. "Однажды он проводил меня до самого дома и, увидев его плачевное состояние (постройка еще довоенная), сказал: "Юля! Вы здесь жить не будете, я помогу вам снять квартиру". Я не стала отказываться", – призналась Юлия.

Правда, отношения складывались не очень ровно. "Ругались очень серьезно, и мне казалось, что все, будущего у нас нет. Однажды, после очередного выяснения отношений, полетели в Доминикану на две недели. На обратном пути, в самолете, Игорь заговорил про наши ссоры и сообщил, что теперь мы будем жить вместе постоянно: его помощница уже перевезла мои вещи в его дом. У Игоря был ключ от моей квартиры", – говорит Юлия

"Я в шоке. Как? Когда? Почему ничего не сказал? Оказалось, что это он задумал еще до нашей поездки. "Теперь тебе некуда будет уходить, если мы снова поссоримся!" – пояснил он", – цитирует Проскурякову журнал "Теленеделя".

Автор: Иван Губкин16 августа 2017, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Орбакайте удивила необычной прической

567

комментарии

Политика

Тимошенко оправдалась за "подставу" Украине
Британский разведчик проболтался о плане развала России
Попытка Трампа и Путина встретиться с треском провалилась
Россия нашла способ отомстить США за санкции

Шоу-бизнес

В семью Тани Булановой пришла смерть
59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой
Виторган строго отчитал оторопевшую мать Собчак
Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей

Проишествия

Следствие занялось пострадавшей от депиляции москвичкой
Подробности изнасилования уснувшей на московском пляже бизнес-леди
Изъятие крупнейшего арсенала оружия в Москве попало на видео
Жена президента избила модель за развращение сыновей

Lifestyle

Почему миллионы сходят с ума от гнусности "Версус Баттла"
Сериал "Игра престолов" откроет двери своим поклонникам
Пригожин купил для Цоя автомобиль-убийцу
Раймонду Паулсу устроили травлю за песни на русском
Шоу-бизнес

Кто пропихнул Борисова в "Пусть говорят"

Вся подноготная попадания ведущего новостей на скандальное ток-шоу
Спорт

Каспаров получил звонкую пощечину от россиянина

Гроссмейстер проиграл после возвращения в шахматы
Шоу-бизнес

Кизяков вслед за Малаховым сбежал к конкурентам

Первый канал теряет звездных ведущих
Шоу-бизнес

Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой

Певица уверяет, что ругалась с мужем "очень серьезно"

Гороскоп

Смерть Виктора Цоя признали убийством
Смерть Бережной была спланирована
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину

Фоторепортажи

Тогда и сейчас: Культовые певицы 90-х
Российские мужчины разделись ради Путина
Звездные встречи Андрея Малахова
Елизавету Боярскую замучила совесть

Спорт

Для предателя Родченкова срочно собирают деньги на Западе
Карякин простил Каспарову грубые слова
Названа самая состоятельная спортсменка Земли
Мустафина впервые показала дочь

Регионы

Под Самарой девочкам-подросткам грозят расправой за убийство котенка
Затаившаяся в Твери гонщица Багдасарян вызывает жалость
Сын уральского депутата занялся рукоблудием в детском ДК
Горбачев предупредил Крым об опасности
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru