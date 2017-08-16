Помощница Николаева вынесла из квартиры все вещи Проскуряковой

Певица уверяет, что ругалась с мужем "очень серьезно". Она была уверена, что будущего у них нет.

Вокруг истории знакомства композитора Игоря Николаева и его нынешней жены Юлии Проскуряковой ходит немало слухов. Дабы не множить их, певица рассказала, как все обстояло в реальности.

"Я с детства занималась музыкой, пела в родном Екатеринбурге в группе "Аленушка". Мы занимались во Дворце молодежи, где в итоге с Игорем и встретились. У моей подруги в тот вечер, десять лет назад, оказался лишний билет на концерт Николаева, и она пригласила меня составить ей компанию", – рассказала Юлия.

После концерта она дождалась Николаева у служебного входа и попросила: "Игорь Юрьевич, а можно вам спеть?" А он раздвинул толпу поклонников и журналистов со словами: "Дайте посмотреть, кто там пищит". Голос Проскуряковой Николаеву понравился, и он попросил привезти ему в отель ее диск.

"Приехали, поднялись в номер к маэстро. Там мы долго пили чай и разговаривали. Но никаких интимных отношений между нами не случилось. Мы девушки из благополучных семей, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало", – заверила Юлия.

Через несколько месяцев Юлия приехала в Москву на кастинг проекта "Народный артист", но срезалась на предпоследнем туре. А перед возвращением домой вспомнила, что у Игоря остался ее диск. И решила его забрать.

А Николаева ей по телефону неожиданно заявил: "Я приглашаю вас на ужин, при встрече диск и отдам". "И я сдала билет, – улыбается Юлия. – Хотя родители были в шоке, потому что в моем кармане после сдачи билета оставалось всего 600 рублей. Меня приютили на время две подружки. Позже я сняла комнату на Бауманской, устроилась юристом в одну контору и почти год в ней отработала. И все же мне было очень одиноко в большом городе, да и, откровенно говоря, денег не хватало"

С Игорем у нее случались эпизодические свидания. "Однажды он проводил меня до самого дома и, увидев его плачевное состояние (постройка еще довоенная), сказал: "Юля! Вы здесь жить не будете, я помогу вам снять квартиру". Я не стала отказываться", – призналась Юлия.

Правда, отношения складывались не очень ровно. "Ругались очень серьезно, и мне казалось, что все, будущего у нас нет. Однажды, после очередного выяснения отношений, полетели в Доминикану на две недели. На обратном пути, в самолете, Игорь заговорил про наши ссоры и сообщил, что теперь мы будем жить вместе постоянно: его помощница уже перевезла мои вещи в его дом. У Игоря был ключ от моей квартиры", – говорит Юлия

"Я в шоке. Как? Когда? Почему ничего не сказал? Оказалось, что это он задумал еще до нашей поездки. "Теперь тебе некуда будет уходить, если мы снова поссоримся!" – пояснил он", – цитирует Проскурякову журнал "Теленеделя".