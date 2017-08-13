Королева сверкнула грудью под хит жены Николаева

Известная певица Наташа Королева исполнила зажигательный танец на лужайке собственного загородного участка. Артистка веселилась под песню жены Игоря Николаева Юлии Проскуряковой.

Видео-поздравление для Проскуряковой, которой недавно исполнилось 35 лет, Королева опубликовала в социальной сети Instagram. "Эта песня сделала мой прекрасный вечер в кругу друзей!" – написала она.

Задорный танец певицы несколько удивил поклонников. В один момент она опустилась на траву и продемонстрировала свою грудь.

"Наташа, конечно, красотка! Лично мне не нравятся ни слова песни, ни музыка, а танцы под эту песню вообще чудные" – пишет один из пользователей Сети. "И яблоки в саду созрели. Ну а две дыньки вообще прекрасны!" – восхищается другой. "Классная и такая зажигательная, ей всё идет", – хвалит Королеву третий.



Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Авг 12 2017 в 12:42 PDT

Судя по публикациям певицы, на вечеринке присутствовал ее муж Сергей Глушко и известный юморист Владимир Винокур. "Ох уж эти мальчишки!" – подписала она снимок, сделанный во время праздника.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Авг 12 2017 в 8:05 PDT

Напомним, Наташа Королева состояла в браке с Игорем Николаевым до 2001 года. Исполнитель официально взял в жены Проскурякову в 2010 году.