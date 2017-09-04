Почему внук Пугачевой отказался выходить на сцену
Младший внук Пугачевой уже год живет в Лондоне, учится в престижном университете на факультет бизнес-менеджмента, а на каникулы приезжает в гости то к маме Кристине Орбакайте, то к папе Руслану Байсарову. Несмотря на расставание, родители воспитывали сына на равных, а Дени во всех берет с них пример.
"Я не скажу, что у меня есть какое-то разделение, – говорит младший внук Пугачевой – У меня большая семья – мама, папа, Алла, братья и сестры с разных сторон. Впрочем, я сам себя иногда воспитываю, когда мама на гастролях или меня оставляют с Клавочкой понянчиться или с папиными младшими братьями-сестрами. Все время время чувствую ответственность, это и есть большая часть воспитания".
"Алла, мама и папа – они большие люди, – продолжает Дени. – Не для других, а, в первую очередь, для меня. – Они очень правильные, умные, прошли большую жизнь, знают что и как надо правильно делать, и учат этому нас, младших".
Рассказал Дени и о своих увлечениях: "Петь-танцевать я люблю, но не для сцены, поэтому занялся современным искусством – скульптурой, инсталляций, фотографией. В будущем, может, буду помогать Клавочка, маме, Никите в работе на сцене".
В интервью программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ 19-летний Дени признался, что пока карьера для него на первом месте, а о семье еще думать рано. Именно поэтому жениться он не спешит.
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