Аркадия Новикова нашли избитым у ресторана

Аркадий Новиков подвергся нападению молодого человека. По словам самого ресторатора, ничего страшного не случилось.

Как сообщают СМИ, Аркадия Новикова избили в ресторане Farш. По данным телеграм-канала Mash, его несколько раз ударил по лицу и голове 17-летний подросток. Все началось с того, что в ресторан Новикова на улице Никольской пришел молодой человек, выходец Саратова. Парень хотел купить пиво и быстро показал паспорт. Алкоголь ему благополучно продали, однако он внезапно упрекнул сотрудников ресторана в нарушении закона.

Тогда в холл ресторана спустился сам Аркадий Новиков и попросил парня покинуть заведение. Но неожиданно подросток ударил ресторатора по лицу. В итоге, в ресторан приехали полицейские, которые завели административное дело за продажу алкоголя несовершеннолетним. По факту драки идет проверка. Отметим, что неприятный инцидент произошел еще несколько дней назад, однако журналисты об этом узнали лишь сейчас.

Однако представитель ресторатора опровергла информацию об избиении. Якобы в настоящее время Аркадий Новиков находится в Италии. "Аркадий Анатольевич сейчас в совершенно прекрасном состоянии находится за рубежом. В Италии. С кучей уважаемых людей. И там точно нет ресторана Фарш. Это проверяется по визам, по штампам, это столько людей может засвидетельствовать. Он не в Москве. Это недостоверная информация. Он бодр, полон сил, и планирует в Питере порадовать всех новым открытием. Все хорошо", – цитирует представительницу Новикова по имени Татьяна "Говорит Москва".

Публикация от Arkadiy Novikov (@novikovarkadiy) Июн 24 2017 в 1:46 PDT

Самое интересное, что позже Новиков подтвердил сообщения о том, что подвергся нападению. "Со мной все в порядке, ничего страшного не случилось. Я не в Москве уже. Это произошло не в самом Фарше, а рядом", – цитирует ресторатора Super.

Напомним, Аркадий Новиков родился в 1962 году в Москве. Окончив кулинарное училище, а затем факультет экономики общественного питания Академии народного хозяйства имени Плеханова, Аркадий Новиков начал свою карьеру в должности повара ресторана "Университетский", где проработал около пяти лет. Затем работал заместителем шеф-повара в ресторане "Гавана", шеф-поваром в ресторане "Олимпийские огни". В 1992 году открыл свой первый ресторан.

Сейчас в его компанию Novikov Group входят кафе, рестораны и бары в Лондоне, Дубае, Сочи, Кисловодске и Петербурге и около 50 заведений в Москве.

