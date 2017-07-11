Известную певицу избили в автомобиле

Российская певица, звезда шансона Алена Андерс стала жертвой злости молодого мужчины. Он избил ее в автомобиле, а потом оказалось, что у исполнительницы сломан нос.

В Москве избита 23-летняя Елена Бурмакина, известная как автор песен и исполнительница шансона Алена Андерс. Как передает Life.ru, на девушку набросился молодой человек в автомобиле.

Пострадавшая певица обратилась в одну из столичных клиник, чтобы зафиксировать побои. В больнице выяснилось, что у Алены сломан нос. Вначале избитая исполнительница грозилась, что накажет своего обидчика по всей строгости закона, но через пару дней артистка почему-то передумала и отказалась писать заявление в полицию.

Напомним, Елена Бурмакина родом из Иркутска. Девушка рано поняла, что музыка это ее жизнь. Как сообщила Бурмакина на своем официальном сайте,к окончанию школы она уже записала на местных иркутских студиях более 30 песен, постоянно выступала на всех главных площадках города. Однако Елена поняла, что ей необходим дальнейший профессиональный рост и она отправилась покорять Москву.

Елена живет в столице с 16 лет. Она не скрывает, что в Москве ей пришлось несладко. "Выживать одной в большом городе нелегко. Но я верила в себя, в людей, которые меня окружали и сейчас – это дало свои плоды, у меня готова великолепная концертная программа, мы работаем полностью живым составом!" – заявила артистка.

Отметим, что в августе 2014 года на международном фестивале "Юрмала Шансон" Елена Бурмакина под псевдонимом Алена Андерс получила диплом "Открытие года".