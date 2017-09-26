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Панин запустил батоном в голодную дочь

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандально известный актер Алексей Панин в очередной раз шокировал общественность. В Instagram появился ролик, на котором он весьма агрессивно общается со своей дочерью Аней.
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После того, как хакеры взломали микроблоге артиста, отчеты о его буднях публикует его наследница. На своей странице в соцсети девочка выложила шокирующий ролик, в котором между ними завязывается диалог.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Панин сидит за столом, уставленным бутылками и скудной снедью. "Пап, мы обедать будем?", – спрашивает за кадром девочка. "А?", – отвечает он. "Есть мы, говорю, будем?", – повторяет дочь актера. "Ты ела уже, сколько можно то, Нюся?", – возмущается Алексей. "Я есть хочу!", – говорит ребенок. "На, жри!", – кричит на наследницу артист. При этом он берет со стола батон хлеба и запускает его в снимающую происходящее Нюсю.

Пользователи сразу принялись обсуждать поведение актера. Многие подписчики предположили, что запись – всего лишь розыгрыш. "Выдающееся мастерство", "Браво. Пора Нюсю в актрисы записывать", "В очередной раз убедилась в том, что Вы гениальный актер!", "Завтра скажут, что была шутка", – считают фолловеры.

Напомним, Алексей Панин и его бывшая жена Юлия Юдинцева с 2007 года делили дочь Аню. В 2009-м было решено судом, что девочка останется с матерью. Однако, вопреки этому решению Нюся живет с папой. В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним.

Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.

Автор: Людмила Фоканова26 сентября 2017, 20:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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