Панин прекратил вражду с бывшей женой
Панин и его дочь Аня встретились с Юдинцевой 12 августа. "Семье" удалось провести время без склок и ссор.
О встрече Панин рассказал в социальной сети Instagram. "К нам вчера, несмотря на все помехи и преграды, добралась мама. Мы все очень рады, что нам вчера, впервые за долгие годы, удалось сесть и нормально пообщаться без ругани, без склок, без грязи", – заявил он.
По словам актера, они вместе попили чай, а затем посетили Донской монастырь. "И если дальше так пойдут дела, то в жизни все будет очень шикарно", – добавил Панин.
Как писали Dni.Ru, Панин и Юдинцева с 2007 года делят дочь Аню. В 2009-м было решено судом, что девочка останется с матерью.
Однако, вопреки этому решению Нюся живет с папой. В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним.
Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.
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