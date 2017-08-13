Панин прекратил вражду с бывшей женой

Актер Алексей Панин встретился бывшей женой Юлией Юдинцевой. Судя по всему, между некогда близкими людьми начали налаживаться отношения.

Панин и его дочь Аня встретились с Юдинцевой 12 августа. "Семье" удалось провести время без склок и ссор.

О встрече Панин рассказал в социальной сети Instagram. "К нам вчера, несмотря на все помехи и преграды, добралась мама. Мы все очень рады, что нам вчера, впервые за долгие годы, удалось сесть и нормально пообщаться без ругани, без склок, без грязи", – заявил он.

По словам актера, они вместе попили чай, а затем посетили Донской монастырь. "И если дальше так пойдут дела, то в жизни все будет очень шикарно", – добавил Панин.

Как писали Dni.Ru, Панин и Юдинцева с 2007 года делят дочь Аню. В 2009-м было решено судом, что девочка останется с матерью.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 13 2017 в 12:56 PDT

Однако, вопреки этому решению Нюся живет с папой. В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним.

Позже это решение поддержал суд Владимирской области. Сама Аня на одной из пресс-конференций заявила, что рада жить с отцом и считает его другом.