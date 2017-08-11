Дочь Панина попрощалась с матерью

Алексей Панин выложил в своем микроблоге видео с комментарием дочери Нюси. В нем он рассказал об отказе матери девочки встречаться с их общим ребенком.

"Приехали с Нюсей специально в Москву, чтобы встретиться с мамой", – начал рассказ Панин. Но ему позвонил адвокат Юлии Юдинцевой и сообщил о том, что женщина не сможет приехать на встречу с дочерью.

Артист не упустил возможности осудить ее: "Жаловаться на телепередачах про невозможность пообщаться с дочерью намного интереснее, чем действительно с ней увидеться". Девочка, судя по всему, не так уж и расстроилась. Нюся сказала отцу, что даже знает, почему. Вместо объяснений, она попросила Алексея отвезти ее в деревню на день рождения к подружке.

А когда Панин напомнил ей передать привет маме, дочь показала пальца со словами: "Мама, пока!". интернет-пользователи отреагировали на подобный жест неоднозначно.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018) Авг 11 2017 в 4:47 PDT

Некоторые поддержали Панина и его ребенка, а другие посчитали, что все больше похоже на постановку и обвинили Алексея в том, что он настраивает девочку против мамы. "Так наиграно...", "Даааа... Как-то наиграно", "Зачем вы все это говорите ребенку? Зачем настраиваете против матери?", "Леша, вы манипулируете ребенком", – встали на сторону матери подписчики.

Напомним, Панин и Юдинцева с 2007 года делят дочь Аню. В 2009 году было решено судом, что девочка останется с матерью. Вопреки этому решению, Нюся живет с папой. В апреле 2017 года Алексей написал в своем микроблоге, что его ребенок будет жить с ним. Такое решение было принято судом Владимирской области. На одной из пресс-конференций, куда актер привез свою дочь, девочка рассказала журналистам, что рада жить с папой и считает его своим дургом.