Крис Кельми молит о помощи

Известный певец едет лечиться от алкоголизма вслед за Евгением Осиным. Он знает о своей проблеме.

Евгений Осин уже второй месяц лечится в центре реабилитации алко– и наркозависимых пациентов на тайском острове Самуа. Отправил его туда Андрей Малахов. Рассказывая ведущему "Прямого эфира" о том, как живется ему в центре, Осин сделал неожиданное признание: "Рядом с моей кроватью место свободно. Очень хочу, чтобы его Крис Кельми занял. У него те же проблемы со здоровьем. Пусть прилетает".

Dni.Ru cвязались с Крисом, чтобы узнать, действительно ли ему требуется срочная помощь. Исполнитель хитов "Ночное рандеву" и "Усталое такси" мычал, растягивал слова, говорил нечленораздельно. Но кое-что понять все же удалось.

Крис, Вам не обидно, что Осин считает Вас алкашом?

Мы вместе не пили, пусть это будет на его совести. Ему воздастся за эти слова.

Вы на самом деле зависимы?

У меня есть проблемы с сосудами на ногах. Вот это меня тревожит. Все остальное – ерунда. Да, я могу выпить, знаю о своей проблеме, поэтому и благодарен за помощь друзьям.

Действительно ли Вы поедете лечиться в этот тайский центр?

В конце недели отправлюсь. Первый канал меня туда устроил.

Не страшно надолго уезжать из Москвы? Дана Борисова уже полгода восстанавливается там...

Почему надолго? Мне сказали, что дней на десять полечу – максимум.

Мы верим, что Вы сможете побороть зависимость, справиться с этой бедой и еще не раз порадуете нас своим творчеством!

Даже не сомневайтесь – так и будет. Я все сделаю для того, чтобы вернуться в Москву другим человеком.

Напомним, что из-за проблем с алкоголем Кельми много раз попадал в скандалы. Он приходил на съемки популярных ток-шоу в состоянии опьянения, а однажды провел пять дней под арестом за вождение автомобиля в нетрезвом виде.