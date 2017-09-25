Малахов и Борисова обманули алкоголика Осина

Условия пребывания в клинике оказались очень тяжелыми. Однако певец надеется увидеть рядом с собой и Криса Кельми.

Евгений Осин продолжает лечение в наркологической клинике. Певцу поставлен диагноз "алкоголизм, третья стадия". Это последняя степень зависимости. Если бы друзья во главе с телеведущими Даной Борисовой и Андреем Малаховым вовремя не пришли на помощь, его финал был бы страшным.

"Всем миром мы решили отправить его в тайский центр, где проходит восстановление Дана Борисова, – рассказал Малахов. – Спустя месяц, который Евгений провел на Самуи, я связался с ним по Skype, сразу заметив, как он изменился. Кажется, человек попал в руки гения пластической хирургии".

"Условия, о которых говорили мне ты и Дана, оказались совершенно другими, – чуть не плакал, общаясь с Малаховым, Осин. – Я здесь попал в серьезный режим. Мне обещали свободное поселение, мототехнику, но ничего этого нет. Я не могу купить себе даже дезодорант!"

Малахов, обманувший Осина, посулив ему райскую жизнь на острове, оправдался: "Ну, это же лечение, Жень! Единственное, в чем я перед тобой немножко виноват, – ты активный прихожанин, а в центре служба только по воскресеньям. Да, я вырвал тебя из привычного ритма, но это минимальная жертва".

А Осин, показывая Малахову свою комнату, сделал неожиданное признание. "Рядом с моей кроватью место свободно. Очень хочу, чтобы его Крис Кельми занял. У него те же проблемы со здоровьем. Пусть прилетает", – цитирует исполнителя песни "Плачет девушка в автомате" журнал StarHit.