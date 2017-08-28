62-летнего Криса Кельми отравили

Преступники позарились на 100 тысяч рублей. К счастью, певец выжил. Он признался, что хотя и знает имя злоумышленника, но подавать в суд не станет. Мол, бог ему судья.

Имя Криса Кельми гремело в 90-х. Тогда его хит "Ночное рандеву" звучал отовсюду. Но слава прошла. И сегодня артист коротает свой век в компании 17 кошек да бутылки алкоголя... Этим и воспользовались злоумышленники.

"Я решил сделать ремонт в квартире и обратился в строительную компанию, – рассказал артист. – В назначенный день приехала бригада. Как порядочный хозяин я предложил им поесть. Накрыл стол, позвал на угощение. Наверное, тогда ребята и подсыпали в тарелку какую-то гадость, потому что после трапезы мне стало резко плохо, начало клонить в сон. В итоге я сутки пролежал дома без сознания. Когда очнулся и пришел в себя, сразу обратился в больницу".

"Только после обнаружил, что пропали деньги, – продолжает Крис. – Похитили около 100 тысяч. Плюс исчезли с комода рабочие флешки, на которых хранились композиции".

Сегодня артист молит бога об одном – поскорее забыть весь ужас и восстановиться. "Я лишь недавно начал уверенно ходить. Перебитые сосуды в ногах перестали болеть. Меня ждут 17 кошек, которых я отдал другу на сохранение", – приводит слова Кельми StarHit.

Напомним, что Кельми – не единственный из плеяды кумиров 90-х артист, испытывающий проблемы с алкоголем. Сегодня в наркоцентре Таиланда от пагубной зависимости лечится его коллега Евгений Осин. Как писали ранее Dni.Ru, Евгения опаивают дрянью, чтобы заполучить его наследство.