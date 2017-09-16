Евгений Осин находится в очень тяжелом состоянии

Певец мычит, ползает и отказывается от пищи. У него последняя стадия алкоголизма.

Исполнителя хиты "Плачет девушка в автомате" Евгения Осина экстренно спасают в клинике реабилитации алко– и наркозависимых в Таиланде. Подробности его пребывания сообщила телеведущая Дана Борисова, которая сама лечилась в этом центре.

"Мне сообщили, что Женя забаррикадировался в квартире, пять дней пьет, никого не пускает, – вспоминает Дана. – Я позвонила ему и стала убеждать ехать в центр, в котором сама лечилась. Мол, сейчас придет к нему человек от меня и заберет. Женя на тот момент был пьяненький, только мычал в ответ".

"Женя оказался в очень тяжелом состоянии, – продолжает Борисова. – Он не мог ходить, а только ползал. Был белый, зелёный какой-то. Осин отказался от пищи, жаловался на онемение конечностей. У него 3-я – последняя – стадия алкоголизма.

Теперь Борисова намерена отправить в клинику на острове Самуи несколько звездных коллег. И даже намекнула, кого ииеет ввиду. "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяемая и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину", – рассказала Дана в интервью программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

По словам, стоимость 6 месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей. Но Дана уверяет, что найти деньги – не проблема. Главное – спасти больных коллег.

