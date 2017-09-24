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Шокирующие факты из прошлого участников "Битвы экстрасенсов"

Марат Башаров. Кадр "Битва экстрасенсов"
На телеканале ТНТ 23 сентября стартовал 18-й сезон мистического шоу "Битва экстрасенсов". Обычно участники программы раскрывают неизвестные детали биографии и шокирующие подробности жизни других людей, однако у них и самих есть чем поделиться.
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Жан Алибеков рассказывает, что сверхъестественные способности проявлялись у него с раннего детства. "Когда мне было шесть лет, то часто проходил мимо дома соседа и предостерегал его: "Дядь Саш, ты скоро умрешь". "Ну, все когда-то там будем", – улыбался он. Но я настаивал и показывал на сердце. Через пару месяцев у дяди Саши случился инфаркт, и его не стало", – цитирует StarHit экстрасенса.

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 Битва экстрасенсов

Сюжеты Битва экстрасенсов

Однако в полной мере способности проявились в возрасте десяти лет, когда на похоронах дяди мальчик провалился в чужую могилу. Он потерял сознание, а выбраться из ямы ему помогли двое таинственных незнакомцев. "Потом понял, что они были духами, которых видел только я", – признался Жан.

На "Битву экстрасенсов" Жан Алибеков пришел вместе с сестрой Даной. Девушка работает гинекологом и сверхъестественные способности обнаружила прямо на рабочем месте. "Странности заметила, осматривая пациенток в положении: вдруг стала слышать детские голоса, а потом и вовсе видеть их будущее", – рассказала она.

Александр Кинжинов попал в увлекательный мир потусторонних сил благодаря бабушке, которая в свое время гадала на картах. Свое мастерство она хотела передать дочери, но та отказалась, тогда все секреты смог узнать внук. "В 11 лет уже я раскладывал пасьянс деревенским девчонкам на женихов", – вспомнил он.

Впрочем, удавалось ему справиться и с более серьезными заданиями – однажды за помощью к экстрасенсу обратилась женщина, потерявшая паспорт. Карты показали не только как пропали документы, но и место, где их можно найти. "Я был в шоке, что увидел все правильно", – признался Александр Кинжинов. "Я могу предсказать, что уже случилось и что будет. Но в духов и домовых не верю", – добавил он.

А вот ведьма Марина Зуева не нашла понимания своего дара у родных. По ее словам, в возрасте десяти лет она потеряла младшую сестру, а в следующую неделю после ее смерти девочка ночью встречалась с духом погибшей. "Я рассказала матери, та взяла меня за руку и отвела к психбольнице. "Если кому-нибудь еще проболтаешься, что особенная, окажешься здесь", – рассказала ведьма.

Никите Турчину, напротив, не приходится скрывать свою особенность от родных. Так как ему всего 17 лет, то ради участия в конкурсе ему пришлось получать письменное разрешение от родителей. "Бабушка по маминой линии – целительница. Я помогал ей варить зелья. С детства вижу мир иначе – не как сверстники", – признался юноша. В экстрасенсорной работе ему помогают ключи, которые он коллекционирует с детства.

Автор: Геннадий Куприянов24 сентября 2017, 17:19
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