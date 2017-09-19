Победительница "Битвы экстрасенсов" о Хворостовском: Осталось только молиться

Виктория Райдос заглянула в будущее певца. И поразила новостями о его состоянии.

Новость о том, что прославленный оперный баритон из-за тяжелой болезни Дмитрий Хворостовский отменил все предстоящие выступления, стала шоком для поклонников. Все так жаждали услышать исполнителя на сцене столичного зала им. Чайковского 26 сентября, но сегодня стало известно – концерта не будет.

Dni.ru обратились к знаменитому экстрасенсу – победительнице 16-го сезона телепроекта "Битва экстрансенсов" Виктории Райдос – с просьбой заглянуть в будущее Хворостовского.

"Всякий недуг по здоровью – это испытание, таким образом человек отрабатывает свою собственную карму или карму своего рода, – рассказала вещунья. – Бывают более или менее тяжелые заболевания, однако ни одно из них нельзя воспринимать как непобедимое зло, все они – лишь испытание на пути человека. В случае с Хворостовским рак – это родовая программа, которую заложили его предки".

Как считает Райдос, родовые программы начинают действовать с самого рождения человека. Мы наследуем от своих предков все лидирующие качества, таланты, правила, инструкции, культурные нормы, которые заложены в родовой системе. Вселенский закон Справедливости, или карма, гласит, что в материальном мире ничего бесследно не возникает и не проходит. Последствия трансформируются в будущем в связи и задачи, или уроки. Таким образом и рак можно рассматривать как расплату за грехи предков.

"Дмитрий Александрович – человек огромного таланта, оперный певец мирового уровня с бесчисленным количеством поклонников. Его талант и любовь со стороны почитателей энергетически сильнее недуга по здоровью, плюс сам он человек сильный, – уверяет экстрасенс. – К сожалению кармически у него идет проверка на любовь к жизни и умение ее ценить. Хоть сейчас его состояние я назвать не могу даже средним, надеюсь он будет бороться за свою жизнь. А нам остается только молиться о здоровье Хворостовского".