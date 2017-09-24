Врачи уговаривают молчать финалистку "Битвы экстрасенсов"

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова страдает от врожденного заболевания. из-за которого может разговаривать только шепотом, а дышать ей приходится через трахеостомическую трубку. От съемок в новом сезоне шоу ей пришлось отказаться по состоянию здоровья.

"Я не пошла на проект из-за того, что как раз в это время вообще не имела возможности говорить", – цитирует StarHit Николь Кузнецову. Доктора настаивают, чтобы белая ведьма молчала, оберегая горло после операций. "Для меня, как экстрасенса, это тяжело. Все-таки я преимущественно общаюсь с клиентами в режиме живого диалога", – призналась Николь Кузнецова.

"Число операций под общим наркозом, которые я перенесла, уже приблизилось к трем сотням", – заметила она. При этом проблемы со здоровьем не только не мешают, но и помогают в работе. "Чем критичнее мое состояние, тем шире экстрасенсорные возможности. Они словно компенсируют все, что я испытываю", – рассказала экстрасенс.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Авг 17 2017 в 11:20 PDT

Похожим образом начала складываться судьба и старшего сына белой ведьмы. Уже сейчас – мальчик пошел в первый класс – у него стал заметен яркий дар. "Возможно, он проявился в качестве компенсации за его болезнь. У него в пять лет развился диабет, и это накладывает немало ограничений, требует особой дисциплинированности и силы воли", – уверена Николь Кузнецова.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Июн 5 2017 в 2:53 PDT

По ее словам, уже сейчас появились люди, которые бы хотели услышать его предсказания. "Скоро, возможно, я устрою сыну первый пробный сеанс. На него нужно будет записываться заранее, так как в силу возраста он еще не может работать в полную силу", – заметила экстрасенс.

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) Сен 14 2017 в 1:58 PDT

Николь Кузнецова счастливо в браке, воспитывает двух детей и считает, что в профессиональной деятельности ей это очень помогает. "Если экстрасенс является родителем, он приобретает особую человечность, а вместе с ней обостряется его чувствительность к проблемам каждого отдельно взятого клиента", – уверена она. "Экстрасенс ведь тоже человек, и он должен жить среди людей, понимать боль их душ", – добавила Николь Кузнецова.