Беспомощная Любовь Успенская сделала признание

Королева российского шансона Любовь Успенская рассказала, что привыкла жить в роскоши. В некоторых вопросах популярная исполнительница фактически беспомощна: она уже не может обходиться без прислуги.

Откровенное интервью Успенская дала на фестивале "Новая волна". Исполнительница заявила, что практически все время на гастролях, поэтому ей приходится содержать дома большой штат работников.

Среди прислуги – повар, уборщица, садовник, водитель. "Я своим сотрудникам полностью доверяю. И мне даже делали замечания знакомые, мол, нельзя быть такой доверчивой. Люди, которые у меня работают, чувствуют себя в моем доме очень уютно", – заявила Успенская.

Певица призналась, что воспринимает прислугу как членов своей семьи. "Они живут со мной в одном доме, разделяют со мной радости и интересы", – заключила она.

Рассказала Успенская и о своих отношениях с семьей. Исполнительница отметила, что она очень мирный и дипломатичный человек. "Я, скорее могу, телефон разбить во время ссоры. Но к мужу это не относится. Я его берегу", – добавила она.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Сен 22 2017 в 8:12 PDT

Напомним, что королеву шансона не сразу узнали на фестивале "Новая волна". Как писали Dni.Ru, Успенская кардинально изменилась.

Многие по достоинству и оценили наряд, который она выбрала для мероприятия. Однако загаром ей похвастаться не удалось. "Летом отдыхала в Испании, но на пляж почти не ходила. Вряд ли дойду до моря и в Сочи", – рассказала певица.