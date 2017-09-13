Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели

Певица рассказала о несчастье в семье. Переломанная нога любимца ее напугала.

Любовь Успенская уже не в первый раз приезжает на "Новую волну". В этом году в Сочи она привезла и юного друга – Франки Джуниора-младшего. Этого йоркширского терьера она считает полноправным членом семьи. В большом особняке певицы у него есть отдельная комната, он посещает вместе с Успенской салоны красоты, звезда наряжает его в костюмчики.

"Это уже правнук моего первого терьера, – рассказала Dni.Ru Успенская. – Фрэнки всего девять месяцев, но он уже пережил серьезную операцию. Играл в моей постели, но как-то неловко упал и сломал лапу – пришлось срочно везти его к хирургу". Певица обожает пса – зацеловывает его, возит с собой на концерты. Пока Успенская поет, за животным наблюдает ее охранник.





Похвасталась певица и шикарным бытом: "У меня есть четыре помощника по хозяйству – повар, уборщица, садовник и водитель. Но я их муштрую, потому что даже если беру из с Рублевки, все равно они ничего не умеют, зато после меня становятся ассами".

А на вопрос про личную жизнь ее 28-летней дочери Татьяны звезда ответила: "Она сейчас в Лос-Анджелесе, я ее месяц уже не видела, даже слышала всего один раз. – Наверное, Татьяна снова влюбилась в кого-то. Я уже ее выучила – если молчит, значит, что-то затевает".

