63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать

Королеву шансона не сразу признали на "Новой волне". Она заметно изменилась.

Любовь Успенская прилетела на "Новую волну" в Сочи, чтобы выступить на гала-концерте. Вели его Николай Басков и Виктория Лопырева, о скорой свадьбе которых все говорят. Этой теме был посвящен и зажигательный конферанс "золотого голоса" и модели. Они продумали все детали церемонии и решили, кто будет развлекать многочисленных гостей.

"Люба, ты же споешь бесплатно на нашей свадьбе в октябре?" – пошутил Николай. Артистка не растерялась: "Ну тогда и вы на моей должны!" "Любонька, уж не за Филиппа ли Киркорова ты собралась?" – не унимался Басков. "Нет, мне нужен кто-то помоложе! – отрезала Успенская. – Жаль, Коля, ты уже занят".





Судя по разительным переменам во внешности, королева шансона влюблена и любима. Многие работавшие за кулисами журналисты даже не сразу узнали ее: 63-летняя артистка похорошела и помолодела. Любовь явно довольна изменениями. Правда, от селфи отказывается, почему-то считая свое миловидное лицо слишком крупным.





Все оценили и красивое платье Успенской, и дорогие серьги с бриллиантами. А вот модного загара у звезды нет. "Я не люблю лежать под солнцем, – призналась она Dni.Ru. – Летом отдыхала в Испании, но на пляж почти не ходила. Вряд ли дойду до моря и в Сочи".



