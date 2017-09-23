Градского довели до истерики на шоу "Голос"

Известный поэт и композитор Александр Градский остался недоволен выступлением участника шоу "Голос" Вадима Белоглазова. Прославленный деятель искусства обрушился с жесткой критикой на молодого артиста.

Для слепых прослушиваний Белоглазов выбрал композицию Макса Барских "Туманы". Ни один из наставников не оценил по достоинству такой подход.

Судя по всему, больш других выбор Белоглазова раздосадовал Градского. Тот буквально впал в истерику и обрушился на молодого артиста с гневной тирадой. "Вот скажи мне честно: "Я обожаю эту музыку, это лучшее, что есть в мире". Моцарт ваш – %@#$* какая-то, Чайковский – все это %@#$*!" – воскликнул мэтр.

"Дай Бог простит меня Макс Барских, нет, я не люблю эту музыку", – признался Белоглазов. Затем Леонид Агутин прервал Александра Градского и предложил сначала познакомиться с талантливым исполнителем. "Да, извините", – сказал композитор.

Белоглазов признался, что ему нравится зарубежная музыка, и исполнил еще одну отечественную композицию. Тем не менее, пройти в следующий этап конкурса ему не удалось.

Напомним, что во время записи последней передачи шоу "Голос" за одного из участников развернулась нешуточная борьба. Как писали Dni.Ru, молодого артиста Вячеслава Задорожного хотели заполучить и Пелагея, и Агутин.

Первой к нему повернулась исполнительница народных песен. Тем не менее, другому наставнику удалось в последний момент увести певца в свою команду.