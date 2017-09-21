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Изувеченный Градский с адской болью явился к Кобзону

Александр Градский. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Множественные переломы не помешали выступить наставнику "Голоса". Зрители поражены его выдержкой и терпением.
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Иосиф Кобзон заверял, что в юбилей обойдется без рекордов. Но когда он выступал по два часа, как другие артисты?! Поэтому в половине одиннадцатого вечера он прервал начавшийся в 19 часов праздничный концерт для антракта, а через полчаса вышел снова, чтобы петь по заявкам "на бис" уже до второго часа ночи. Потом именитых гостей ждал хлебосольный банкет.

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 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Казалось, что свет кремлевских звезд затмевает свет от гостей виновника торжества. Поздравить его с 80-летием пришли, кажется все – от президента Владимира Путина до хирурга Леонида Рошаля, телеведущего  Юрий Николаева и певицы Дианы Гурцкая. А юбиляр радовал их песней, где "Ленин такой молодой", бессмертным "Днем Победы", народными композициями на украинском языке, дуэтами с Басковым, Розенбаумом, Долиной и Лещенко. Коллеги-артисты возлагали к ногам Кобзона огромные букет и слагали панегирики, называя "гением", "великим", etc.

Участвовал в концерте и специальный гость, в программе не заявленный – Александр Градский. "Сейчас на сцену выйдет артист, превознемогая адскую боль, – начал его представление Кобзон. – В трех местах у него сломана нога, но он все равно согласился прийти и выступить. Мы учились у одного педагога, а сегодня Градский и сам стал большой звездой, руководит театром".

Наставнику "Голоса" на сцену помогли выйти – вели под руку. А там Александр Борисович уже пел (превосходно пел, надо отметить!) сидя. Многие зрители были поражены состоянием артиста. Ведь не так давно в прессу попали снимки, на которых Градский запечатлен в инвалидном кресле. Позже в программе "Сегодня вечером" мэтр всех успокаивал: "Перелом шейки бедра – дело житейское". "Золотой состав "Голоса" я бы изменил на "Золотой сустав", – сострил тогда ведущий передачи Галкин. Но никто не думал, что травма у певца такая серьезная.

Автор: Феликс Грозданов21 сентября 2017, 00:52
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