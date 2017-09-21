Изувеченный Градский с адской болью явился к Кобзону

Множественные переломы не помешали выступить наставнику "Голоса". Зрители поражены его выдержкой и терпением.

Иосиф Кобзон заверял, что в юбилей обойдется без рекордов. Но когда он выступал по два часа, как другие артисты?! Поэтому в половине одиннадцатого вечера он прервал начавшийся в 19 часов праздничный концерт для антракта, а через полчаса вышел снова, чтобы петь по заявкам "на бис" уже до второго часа ночи. Потом именитых гостей ждал хлебосольный банкет.

Казалось, что свет кремлевских звезд затмевает свет от гостей виновника торжества. Поздравить его с 80-летием пришли, кажется все – от президента Владимира Путина до хирурга Леонида Рошаля, телеведущего Юрий Николаева и певицы Дианы Гурцкая. А юбиляр радовал их песней, где "Ленин такой молодой", бессмертным "Днем Победы", народными композициями на украинском языке, дуэтами с Басковым, Розенбаумом, Долиной и Лещенко. Коллеги-артисты возлагали к ногам Кобзона огромные букет и слагали панегирики, называя "гением", "великим", etc.

Участвовал в концерте и специальный гость, в программе не заявленный – Александр Градский. "Сейчас на сцену выйдет артист, превознемогая адскую боль, – начал его представление Кобзон. – В трех местах у него сломана нога, но он все равно согласился прийти и выступить. Мы учились у одного педагога, а сегодня Градский и сам стал большой звездой, руководит театром".

Наставнику "Голоса" на сцену помогли выйти – вели под руку. А там Александр Борисович уже пел (превосходно пел, надо отметить!) сидя. Многие зрители были поражены состоянием артиста. Ведь не так давно в прессу попали снимки, на которых Градский запечатлен в инвалидном кресле. Позже в программе "Сегодня вечером" мэтр всех успокаивал: "Перелом шейки бедра – дело житейское". "Золотой состав "Голоса" я бы изменил на "Золотой сустав", – сострил тогда ведущий передачи Галкин. Но никто не думал, что травма у певца такая серьезная.

