Известный певец назвал всех на Первом канале балбесами

Изменения в сетке вещания Первого канала прокомментировал известный исполнитель Юрий Лоза. Певец в свойственной себе прямолинейной манере заявил, что на главной "кнопке" страны "все балбесы".

Юрий Лоза выступил с критикой в адрес Первого канала. "Первый канал ничего не создает. Там балбесы все", – заявил исполнитель бессмертного хита "Плот".

Далее певец прошелся по передачам телеканала. "Формат программы "Пока все дома" наверняка купили у каких-то американцев. Я когда-то был участником этой программы. Да она не отличается от всех остальных! Там ничего изобретать не надо – приезжай и спрашивай: "Как вы живете?" Это вообще не потеря для телеканала. Любой человек, который умеет составить три слова в предложение, может быть таким же ведущим", – раскритиковал передачу Лоза.

Досталось и КВН. "Выходят ребята из дорожного института и поют о том, что дороги в Москве плохие. А сами ребята вместо того, чтобы учиться и делать эти дороги, репетировали программу. Они взяли деньги у губернатора. Именно те деньги, которые должны были пойти на строительство дорог. Потом приехали, заплатили Маслякову, заплатили за гостиницы, костюмы, фонограмму, заплатили сатирикам, которые придумали им шутки. Где логика?" – задал риторический вопрос певец.

Не забыл Лоза упомянуть и раскрученную благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят" Диану Шурыгину. "В большинстве регионов нашей страны показывает только Первый канал. Если с утра до вечера показывать одного и того же человека, то он и становится рейтинговым. Канал раскручивает человека, а потом кричит, что идет за народом. Ничего подобного! Раньше поступок делал тебя героем, а теперь героем тебя делает то, что тебя показывают по телевизору", – цитирует Юрия Лозу "Собеседник".

Артист заявил, что следует менять медиасистему. "Мы должны выводить совсем других героев на первый план. Ведь раньше медиасистема поднимала авторитет труда, работала на страну. Ну вспомните любой "Голубой огонек" – раньше Кобзон пел для сталеваров, хлеборобов. Сейчас же во всех новогодних программах Басков поет для Киркорова, Галкин рассказывает шутки про Малахова Малахову. А в КВН о чем шутят? Конечно же о членах жюри. У нас в стране нет ни одного героя, который сделал что-то своими руками", – заключил исполнитель.