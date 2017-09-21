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Шоу-бизнес

Ведущая Первого канала объявила о третьей беременности

Анастасия Трегубова. Фото: vk.com
Ведущая Первого канала Анастасия Трегубова ждет третьего ребенка. Телеблондинка наслаждается своим положением и уже относится к беременности без предрассудков.
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Телеведущая программы "Доброе утро" на Первом канале Анастасия Трегубова объявила о том, что в начале следующего года станет мамой в третий раз. Старшие дети лица "первой кнопки" уже пошли в школу – дочери Елизавете 11 лет, а сыну Михаилу семь.

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"Раньше у меня, как и у большинства молодых мамочек, было множество предубеждений по поводу беременности, я старалась ее не афишировать, тщательно скрывала живот. А сейчас, когда это событие в моей жизни уже в третий раз, стала относиться спокойнее", – цитирует Анастасию Трегубову HELLO!

Ведущая настолько расслабилась, что отправилась с супругом Александром в отпуск в Грецию. При этом Трегубова отметила, что полет перенесла нормально и жару тоже. "Отпуск для меня – это возможность вдоволь поспать, до 10 или до 11, ведь в рабочие дни я просыпаюсь в 4 утра, когда съёмок нет – в семь, чтобы собрать детей в школу. Ах, как я мечтала, что мы поедем к морю, и я смогу спать вдоволь. Все так и происходит... А вот муж, наоборот, просыпается пораньше, и приносит мне завтрак в номер 🍩☕ Но обедаем всегда вместе😉😉😉" – рассказала Анастасия на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Кстати, именно в Греции Трегубова отметила день рождения. Сегодня, 21 сентября, ведущей исполнилось 34 года. В социальной сети поклонники уже поздравили именинницу. "Настя, поздравляю с днём рождения! пусть в Вашей жизни будут только добрые и светлые люди, а еще много солнечных дней и всегда отличное настроение 🎉🎉🎉", "С Днем рождения, очаровательная девушка!!!🎂🥂🌹🌹🌹", "Поздравляю, дорогая! Будь счастлива!" – высказали добрые пожелания подписчики. Кстати, последнее принадлежит Полине Дибровой, жене ведущего и шоумена Дмитрия Диброва.

Автор: Наталья Аряева21 сентября 2017, 11:15
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