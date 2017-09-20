Александр Масляков сделал официальное заявление

Президент Международного союза КВН Александр Масляков опроверг цензуру и запрет на шутки о президентах в передаче, в частности, о главе России Владимире Путине. Главный кавээнщик страны допускает остроты о руководителях любых стран.

"В связи с "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов", мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут", – отметил глава Международного союза КВН Александр Масляков. Его заявление публикует официальный сайт Клуба веселых и находчивых.

Ранее неоднократно сообщалось, что в КВН под негласным запретом – определенные шутки. Так, автор и актер команды "Урал" Виктор Пронин еще в 2016 году совершенно однозначно сказал, на какие темы юморить не стоит.

"Да, про Путина сейчас шутить нельзя – в КВН вообще много запретных тем, на которые тебе никогда и никто не позволит шутить, по крайней мере, со сцены Первого канала. Это то, что касается вышестоящих политиков, это религиозные темы (в начале 2000-х про это шутили, и очень жестко, сейчас религию вообще нельзя трогать), это, само собой, болезни, спиртное, наркотики", – утверждает Пронин в интервью изданию "Знак".

О цензуре внутри игры заявил и бывший капитан команды КВН "СОК" и бывший редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин. В интервью YouTube-каналу Wanna Banana он подтвердил существующий в передаче запрет на шутки о президентах.

Тем временем бессменный на протяжении 17 лет экс-редактор КВН Андрей Чивурин (бывший участник команды "Люди в белом", Харьковский авиационный институт. – Прим. ред.) в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что никакой официальной цензуры в программе не было. Был лишь редакторский вкус.

"Ближе к игре все упиралось в личный вкус Маслякова, а к нему, в свою очередь, попадало уже то, что проходило через наш редакторский фильтр. Когда я работал там, никаких ограничений насчет шуток о Путине не было. Иногда шутки бывали просто неудачными, и мы рекомендовали командам их не озвучивать только потому, что это глупость. Если видели, что участники считают это посягательством на их политическую смелость, тут же говорили: "Ребята, не вопрос! Показывайте номер сразу Маслякову, и пусть он принимает решение". И в 99% случаев Александр Васильевич был солидарен с редакторами", – рассказал вернувшийся на Украину и возглавивший там "Лигу смеха" Чивурин.

По его словам, главный принцип российского КВН – "как живем, так и шутим". Если общество живет политическим вольнодумством, свободой, то и будет рубить правду-матку, невзирая на лица, рамки и чины. Если наступает время всеобщего удовлетворения властью, то коэффициент критики резко стремится к нулю.

"Что же касается нынешнего КВН в России, то, насколько я могу судить, шутки в адрес президента носят исключительно комплиментарный характер, потому что они так живут. Если же говорить о "Лиге смеха", шутки в сторону президента и власти в основном критические, а порой и вовсе нелицеприятные. Потому что мы живем вот так. Мы считаем свою позицию нормальной, и в России свою позицию считают такой же. Просто на сегодняшний день мы с нашими соседями мыслим разными категориями", – добавил бывший редактор КВН.