Медики об изменившемся состоянии Караченцова

Состояние популярного актера Николая Караченцова изменилось. Медики даже перевели артиста из реанимации в обычную палату.

В справочной службе НИИ им. Н.Склифосовского журналистам сообщили о том, что состояние актера Николая Караченцова улучшилось. "Он переведен в палату в первой нейрохирургии. Утром и вечером температура 36,6 градуса. Состояние средней тяжести", – цитирует представителя медучреждения агентство городских новостей "Москва".

Эту информацию подтвердила и приятельница актера композитор и поэтесса Елена Суржикова. "Дело в том, что Коля несколько раз в году проходит такие плановые обследования. Делается это для того, чтобы убедиться, что со здоровьем всё хорошо и беспокоиться не о чем. Сейчас он чувствует себя вполне нормально, у него нормальная температура. Мы с Людмилой Андреевной (его женой) постоянно на связи. В реанимации Коля находился, поскольку там хороший уход, так врачам и его близким спокойнее. Сейчас его перевели из реанимации в обычную палату", – приводит слова Суржиковой сайт "Комсомольская правда".

Напомним, несколько дней назад Николай Караченцов попал в больницу. Речь шла о хирургическом отделении НИИ Склифосовского. При этом супруга популярного артиста Людмила Поргина сразу отмела все опасения общественности, заявив, что у Николая "все в порядке". Эту версию поддержал и сын артиста Андрей.

В конце февраля Николай Караченцов и Людмила Поргина попали в автомобильную катастрофу. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. К счастью, никто не пострадал.

