Актеру Николаю Караченцову стало хуже

Состояние попавшего на днях в больницу актера Николая Караченцова ухудшилось. Легендарного артиста перевели в реанимацию.

Сегодня, 21 сентября, стало известно об ухудшении самочувствия известного актера Николая Караченцова. Его перевели в отделение хирургической реанимации, передает ТАСС. В медицинском учреждении отметили, что состояние мэтра кинематографа тяжелое.

Ранее стало известно, что Николая Караченцова положили в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского для экстренного обследования головного мозга. Хотя его супруга Людмила Поргина заверила общественность, что тревожиться не стоит – осмотр плановый. Эту информацию подтвердил и сын артиста Андрей.

Напомним, актер давно и тяжело болен. В ночь на 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулем которого был Караченцов, попал в аварию. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского, он пролежал в коме 26 дней. После длительного процесса выздоровления стало ясно, что о продолжении карьеры можно забыть.

А ровно через 12 лет Караченцов снова попал в ДТП. Популярный актер с супругой Людмилой Поргиной, медсестрой Надеждой и подругой семьи Эльзой попали в автомобильную аварию, в результате которой машина даже перевернулась. За рулем находилась жена артиста. К счастью, все остались живы, получив незначительные травмы.

Отметим, что пользователи интернета немедленно отреагировали на известие о госпитализации . Они молятся за Караченцова и желают ему скорейшего выздоровления. Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что здоровье актера "абсолютно истощено". "Выпадают плохие карты. Его душа так настрадалась, что хочет освободиться. Карты показывают финиш жизненного пути, и это нереальная скорбь. Я больше ничего не хочу говорить", – заявила медиум.

