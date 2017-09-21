Муж Собчак готовится быть первой леди
На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Максим Виторган высказался о том, что, согласно сообщениям многих СМИ, его жена Ксения Собчак хочет принять участие в президентских выборах в России. Популярный актер довольно ехидно отнесся к этой информации. "Пошел примерять шляпки и перчатки – готовиться к роли первой леди!" – в шутливой форме высказался Виторган.
Интересно, что ранее Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она якобы собирается баллотироваться в президенты и создала Telegram-канал, направленный в поддержку ее предвыборной программы.
"Я уже опровергала информацию, связанную с выборами президента, и говорила о том, что я против того, чтобы от моего лица какие-то непонятные люди делали подобные взбросы. Я не знаю, что еще я должна сказать, и сколько раз. Почему я вообще должна опровергать какую-то очевиднейшую чушь?" – взвилась Собчак.
Отметим, что после замужества и рождения ребенка Ксения перестала уделять пристальное внимание политическим событиям в стране, наоборот, она окунулась в материнство и даже рискнула наконец показать сына Платона. Недавно на своей страничке в социальной сети Instagram Виторган опубликовал видео, на котором мальчик, не без помощи Собчак, стоит держась ручками за столешницу.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. Некоторые фанаты немедленно стали делать предположения, на кого похож малыш. Однако все сошлись во мнении, что Платон прелестен.
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